ضرورت نظارت جدی شهرداری بر موضوع نما و هویت بخشی به شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی در هفتاد و هفتمین جلسه شورا با اشاره به مصوبه‌ای در چهار ماه گذشته، اظهار کرد: با توجه با اختلالات سیستمی در شهرداری، سامانه‌های موجود برای پرونده‌های حوزه نما در برخی مناطق با مشکل رو به رو هستند که انتظار داریم این اختلالات هرچه سریع‌تر برطرف شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قرار بود از مجموعه منتخب نما استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: هنوز مجموعه نماهای منتخب ایجاد نشده که می‌تواند به مردم در انتخاب نماها کمک کند و درخواست ما این است که مجموعه سریع‌تر شکل بگیرد.

عباسی با اشاره به نقص در نظارت برای اجرای نماها گفت: تقاضای ما این است که در بخش صدور مجوز پایان کار، شهرداری نظارت جدی بر موضوع نما داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی از طرح‌های مهم سرشماری نفوس و مسکن است، مطرح کرد: با توجه به سرعت تغییرات، سرشماری از ۱۰ به ۵ سال کاهش یافت. گردآوری اطلاعات از جامعه سرزمینی دارای اهمیت مضاعف است. جامعه ایران از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته که با توجه به این موضوع، سرشماری می‌تواند به تصمیم گیری ها کمک کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: متأسفانه این سرشماری مجدداً به مدت زمان ۱۰ ساله بازگشت که از شهردار تهران تقاضا می‌کنیم در این خصوص برای سرشماری با اولویت پایتخت در هیأت دولت اقدامی انجام دهد.

نرجس سلیمانی عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه شهر دارای ساختار زنده و پویاست، اظهار کرد: ساختمان‌های نیمه تمام، نمای آسیب دیده، پنجره‌های شکسته، تأسیسات عمومی غیرفعال و گودهای رها شده مشکل ساز هستند که باید نواقص در این زمینه‌ها برطرف شود.

وی افزود: شهرداری تهران برای هویت بخشی به شهر در ایام تابستان، نسبت به تعیین تکلیف تأسیسات عمومی غیر فعال اقدام کند چراکه تعیین تکلیف در رابطه با ساختمان‌های نیمه تمام و گودهای رها شده زمان بر است.