سارا حقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت ۲۱ تیر روز ملی حجاب و عفاف، نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی مناسب را از راهکارهای موفق در امر تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف عنوان کرد و گفت: برای ایجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه، باید ابتدا پایه‌های اعتقادی و بینش افراد را نسبت به این موضوع محکم کنیم، و این یعنی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ‌سازی دقیق، بنابراین تهدید و اجبار، هیچ گاه به‌عنوان راهکار اثر بخش نخواهد بود.

وی حجاب را زینت و جمال واقعی زنان در تمام ادیان عنوان کرد و افزود: حجاب به معنای یک رفتار انسانی در طول تاریخ با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده و گرایش‌های مختلفی در هر دوره بر نوع حجاب افراد مؤثر بوده است اگر چه رسم حجاب در بین اقوام غیر عرب مانند ایران باستان، اروپا، قوم یهود مرسوم بوده است بلکه اسلام، در جهت جلوگیری از افراط و تفریط‌هایی که در طول تاریخ در مورد حجاب به وجود آمده بود، به قانونمند کردن و تنظیم و تخفیف آن همت گماشته است و آن را به صورتی متعادل، صحیح و متناسب با فطرت انسانی زن ارائه کرده است.

حقی نقش تأثیرگذاری خانواده را در توسعه و ترویج سبک زندگی اسلامی و فرهنگ حجاب و عفاف مهم عنوان کرد و افزود: جامعه ما امروز به معنای واقعی تشنه مبانی ارزشی حجاب و عفاف و پاسداشت حریم‌ها است چرا که دنیای غرب به واسطه دوری از این گرایش‌ها به منجلاب سخت و سهمناکی گرفتار آمده است.

دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بر لزوم ایجاد باور قلبی در موضوع حجاب و ضرورت ارتقا آگاهی و دانش اشخاص اشاره کرد و افزود: یکی از فواید و آثار مهم حجاب در بعد فردی، ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه است. حجاب زنان و مردان در جامعه یکی از مهم‌ترین دستورات اجتماعی اسلام است که نقش عظیمی در حفظ بهداشت معنوی جامعه دارد، رعایت حجاب نه تنها موجب امنیت روحی و روانی جامعه است بلکه می‌تواند باعث تعالی علمی، فرهنگی و حتی اقتصادی یک ملت را تأمین کند.

حقی با اشاره به سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: زندگی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) راهنمای بسیار روشنی است برای کسانی که بخواهند به بهترین حیات دنیوی و اخروی دست یابند. این مساله آنقدر پر اهمیت است که در برخی احادیث، پیروی از ایشان به التزام و تبعیت عملی از سبک زندگی ایشان در آمده است.

مسئول امور فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل به برنامه‌های فرهنگی در هفته حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: طرح‌های فرهنگی و دینی اعم از مروجان جهادی فرهنگ حجاب و عفاف، نشست‌های فرهنگی با حضور مبلغات و اساتید حوزوی و دانشگاه ویژه اقشار مختلف بانوان و دختران جوان با محوریت حجاب و عفاف و تحکیم بنیان خانواده، برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره وقارلی قیزلار و تجلیل از برندگان جشنواره، تهیه محتوا و انتشار در فضای مجازی و اعزام مبلغ به برنامه‌های فرهنگی ادارات و نهادها و نیز برنامه‌های کارشناسی صدا و سیما از جمله فعالیت‌های فرهنگی در هفته حجاب و عفاف در اردبیل است