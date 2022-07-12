حجت الاسلام مهدی حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامههای مسجد مقدس جمکران در هفته جاری پرداخت و اظهار کرد: مراسم هفتگی قرائت دعاهای توسل، کمیل و ندبه در مسجد مقدس جمکران این هفته نیز در روزهای سهشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۱، ۲۳ و ۲۴ تیرماه همزمان با ایام مبارک دهه امامت و ولایت برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه امشب ۲۱ تیرماه مراسم قرائت دعای توسل با عنوان «توسل به حریم کبریا» با سخنرانی حجتالاسلام «سیدحسین آقامیری» و قرائت دعای «مرتضی طاهری» بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار میشود، اظهار کرد: در روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه مصادف با شب میلاد امام هادی (ع) مراسم قرائت دعای کمیل با عنوان «کمیل عارفانه» با سخنرانی حجتالاسلام مهدوینیا و قرائت دعای «حسن حیدرزاده» برگزار میشود.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه بامداد روز جمعه ۲۴ تیرماه دو ساعت مانده به اذان صبح مصادف با روز میلاد امام هادی (ع) مراسم قرائت دعای کمیل به همت هیئت حداثالحسین (ع) با نوای حجتالاسلام «میرزا محمدی» برگزار میشود، ابراز کرد: همچنین در این روز مراسم قرائت دعای ندبه با عنوان «ندبه انتظار» از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجتالاسلام صفاری و قرائت دعای «سید جواد میر جعفری» برگزار و این مراسم از شبکه قرآن و معارف سیما و شبکه استانی نور پخش زنده میشود.
مراسم جشن میلاد امام هادی (ع) در مسجد مقدس جمکران
حجت الاسلام حسین آبادی اضافه کرد: در این روز بعد از نماز مغرب و عشاء نیز مراسم جشن میلاد امام هادی (ع) با سخنرانی حجتالاسلام «سید حسین صدر» و مولودیخوانی «جواد برزگر» برگزار شده که تمام این برنامهها از صفحه مجازی مسجد مقدس جمکران و هیئت آنلاین پخش زنده میشود.
برگزاری عقد زوجهای جوان در اتاق عقد مسجد مقدس جمکران
وی از برگزاری مراسم عقد زوجهای جوان در اتاق عقد این مکان مقدس خبر داد و گفت: زوجهای جوانی که علاقه مند هستند عقد ازدواج آنها در مسجد مقدس جمکران خوانده شود میتوانند با مراجعه به وب سایت این مکان مقدس به نشانی jamkaran.ir برای ثبت نام اقدام کنند.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران از برگزاری کارگاه کتابت خط فیروزهای با حضور خوشنویسان نوجوان استان قم خبر داد و ابراز کرد: این برنامه با همکاری انجمن خوشنویسان استان قم اجرا میشود که طی آن ۳۰ نوجوان خوشنویس پسر در روز سه شنبه و ۳۰ نوجوان خوشنویس دختر با رتبههای عالی و ممتاز در مسجد مقدس جمکران گردهم آمده و کتابت خواهند کرد.
برگزاری مسابقه کتابخوانی کیمیاگر
حجت الاسلام حسین آبادی ادامه داد: مسابقه کتابخوانی در ایام دهه ولایت و امامت با محوریت کتاب کیمیاگر نوشته رضا مصطفوی از ۱۶ الی ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه کیمیاگری که قهرمان داستان در پی او آمده است، در یکی از این مناظرات تاریخی، ولایت امیر مؤمنان را اثبات میکند و خود و اطرافیان را دچار چالشهایی میکند، ابراز کرد: علاقه مندان برای تهیه کتاب میتوانند به فروشگاههای کتاب جمکران واقع در صحنهای مسجد مقدس جمکران برای ثبت نام و شرکت در این مسابقه اقدام کنند.
نظر شما