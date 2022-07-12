به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، باحکم سورنا ستاری معاون علمی و فناوری، «محمدحسین بهشتی» تصدی‌گری معاونت نوآوری و تجاری سازی را عهده‌دار شد.

در حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری خطاب به بهشتی آمده است:

«بنا بر این انتصاب؛ پیگیری‌های مجدانه در انجام امور محوله، به ویژه تلاش برای توسعه زیست بوم نوآوری و توسعه فناوری های کلان و پیشران متناسب با نیازهای راهبردی کشور مورد انتظار است.»

ستاری در این حکم، تاکید کرده است: «همچنین استفاده از ظرفیت پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و شرکت های دانش بنیان و خلاق در تعامل با بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی برای رسوخ فناوری در اقتصاد ملی هم مورد تاکید است.

از درگاه خداوند متعال توفیقات جنابعالی در پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی هم راستا با سیاست ها و راهبردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت سیزدهم را مسالت دارم.»