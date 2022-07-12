به‌گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر امروز سه شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان با تأکید به اینکه نگاه دنیا به گردشگری به‌عنوان صنعتی کارآمد و بهره ور است، ادامه داد: نگاه دنیا به گردشگری، نگاهی کارآمد است که جوامع در راستای توسعه اقتصادی خود تمرکزی ویژه‌بر آن دارند، یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر در جامعه ما همواره مطرح است، بحث و دغدغه ساماندهی زیرساخت‌ها و ارائه خدمات است.

قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی در ادامه با تأکید به اینکه نظارت بر عملکرد واحدهای فعال در حوزه گردشگری می‌بایست تشدید یابد، گفت: تمامی ارگان‌های دخیل در این حوزه می‌بایست به‌صورت مستمر نظارت‌های لازم را داشته باشند، چراکه رسیدگی به مسائل گردشگری تنها نباید به ایام نوروز محدود شود، لازم است تا تمامی ارگان‌ها همبستگی و تعامل را طی سال به‌صورت جدی داشته باشند.

او بابیان اینکه رسیدگی به جرایم پیرامون حوزه گردشگری در راستای بهبود عملکرد نیز در دستور کار کمیته‌های مربوطه قرار گیرد، ادامه داد: در راستای رسیدگی به جرایم پیرامون حوزه گردشگری، رسیدگی به فعالیت واحدهای اقامتی و تورهای غیرمجاز باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد، چراکه این اتفاق‌ها به شکل‌های مختلف انجام می‌پذیرد که می‌بایست با رصدهای مستمر و آگاهی بخشی گردشگران از طریق پیام‌رسان‌های جمعی، از وقوع آن‌ها پیشگیری کنیم.

رحمتی با تأکید به اینکه شناسنامه‌دار کردن واحدهای اقامتی غیرمجاز، راهی برون‌رفت از وقوع جرایم این حوزه است، افزود: متولیان امر برای ساماندهی این موضوع، می‌توانند با شناسنامه‌دار کردن و تسهیل امور فعالیت آن‌ها، نظارت بیشتری بر عملکرد واحدهای غیرمجاز اقامتی داشته باشند و به دنبال آن از وقوع جرایم جلوگیری کنند، در این روال با تعیین زمان محدود برای فعالیت این واحدها هم میزان ظرفیت اقامتی استان کنترل می‌شود و هم اینکه کنترل و نظارت بر ارائه خدمات تسهیل می‌یابد.

قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی، ادامه داد: همچنین در راستای بهبود ارائه خدمات به گردشگران، نحوه درجه‌بندی هتل‌های استان می‌بایست با دقت و نظارت بیشتری اجرا شود تا تمامی درجه‌بندی‌ها بر اساس استانداردهای روز دنیا در نظر گرفته شود.

رحمتی اظهار داشت: جشنواره‌ها جاذب گردشگران هستند، با توجه به اینکه در آستانه آغاز ماه‌های محرم و صفر هستیم، لازم است تا با تعریف رویدادهای فرهنگی و مذهبی که معرف آداب و سنن آذربایجان در این ایام هستند، زمینه حضور گردشگران را در تبریز و سایر شهرستان‌ها فراهم کنیم.