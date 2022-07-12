۳ شرط جدید کمیته اقدام ارزی برای دارندگان تعهد ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی، انقضا یا تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ با رعایت تمامی شروط در نظر گرفته شده از سوی کمیته اقدام ارزی تا پایان مردادماه ۱۴۰۱، مانع از ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا نخواهد بود.

بر اساس این مصوبه، چنانچه تمامی شروط تعیین شده به صورت همزمان رعایت گردد، صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ قادر خواهند بود نسبت به ثبت سفارش، ترخیص کالا و تخصیص ارز اقدام کنند.

«کالای دارای قبض انبار به تاریخ قبل از ابلاغ مصوبه جلسه ۷۶ مورخ ۳۱.‏۰۳.‏۱۴۰۱‬ «واردات کالاهای مشمول صرفاً در مقابل صادرات خود صادرکننده» و در عین حال، «ارائه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکنندگان کارت بازرگانی مبنی بر عدم تأمین ارز از منابع داخلی و عدم انجام صادرات تا ایفای تعهدات ارزی معوقه»، شروط سه گانه کمیته اقدام ارزی برای برخورداری دارندگان تعهد ارزی از فرصت این مصوبه است.

شایان ذکر است تخصیص ارز در این پروسه صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات خود صادرکننده خواهد بود.