هشت اثر از استان تهران در جشنواره کشوری علامه حلی برگزیده شدند

دکتر زینب پورحمزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جشنواره علامه حلی (ره) گفت: جشنواره علامه حلی (ره) با وجودی که رقابتگاهی است برای عرضه آثار دانش پژوهان جوان، اما از نظر وزانت علمی گاهی آثاری که از طلاب جوانمان دریافت می‌کنیم برابری می‌کند با تحقیقات برخی دانشجویان دکتری دانشگاه‌های بنام.

وی ادامه داد: این جشنواره با قدمت بیش از یک دهه توانسته چنان شور و نشاط پژوهشی را در بین طلاب ایجاد کند که ما امروز شاهد تحقیقات اثرگذار در عرصه عمل هستیم و موضوعات کاربردی و گره گشا را در حل نارسایی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و از این دست دریافت می‌کنیم و پاسخگوی بسیاری از شبهات اعتقادی و دیگر ابعاد است.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان تهران افزود: برگزیده شدن هشت اثر از استان تهران در مرحله کشوری از مدارس علمیه مشکوه اندیشه، حضرت عبدالعظیم ع، الزهرای شهر ری، بانوامین، فاطمه الزهرا، الزهرا و رفیعه المصطفی (س)، و دریافت رتبه اول در میان حوزه‌های علمیه خواهران و کسب رتبه دوم در میان کل آثار حوزه‌های علمیه خواهران و برادران موجب افتخار و امتنان است.

وی ادامه داد: تهران در فراخوان دوره چهاردهم با دریافت یکهزار و سیصد و چهل و پنج اثر در قیاس با دوره سیزدهم که امروز شاهد برگزاری آئین پایانی آن هستیم موفق به کسب رشد بیش از پنجاه درصدی کمی آثار شده است که امیدوارم به همین نسبت نیز همچون سنوات گذشته شاهد رشد کیفی آثار نیز باشیم.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان تهران افزود: امید آن دارم تسهیل در فرآیند انجام پژوهش در جهت قلم زنی آثاری ماندگار و گران سنگ از فرهیختگان حوزوی و نمایه شدن این آثار در پایگاه‌های استنادی و عرضه آن در سطح جهانی به ویژه جهان اسلام کمترین کاری باشد که ما مسئولان و خادمان طلاب بتوانیم به عنوان تقدیری دیگر از این آثار فاخر و وزین داشته باشیم.