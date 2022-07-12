یکصد هزار هیئت مذهبی در کشور فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی علمی شامگاه دوشنبه در همایش طلایه داران عاشورا با اشاره به اینکه برنامه‌های محرم نیازمند بررسی و تبیین دارند، اظهار داشت: این همایش به منظور هم افزایی و هماهنگی در خصوص برنامه‌های پیش روی محرم امسال برگزار شده است.

حجت الاسلام علمی با بیان اینکه امروز فعالیت هیئت‌ها فقط مربوط به عزاداری‌ها نیست گفت: امروز تشکل‌های دینی کشور به ویژه هیئت‌ها در حوزه خدمات اجتماعی، مسائل روز جوان و نوجوان، خانواده و فرزند آوری که مقام رهبری بر آن تاکید دارند مطالبه دارند.

وی در ادامه در خصوص تعداد هیئت‌های مذهبی فعال در استان تهران بیان داشت: در استان تهران نزدیک به ۱۲ هزار هیئت ثبتی و احصا شده فعال هستند و در همین تعداد هیئت ثبت نشده و غیر فعال و حدود ۱۷ هزار مداح در استان تهران وجود دارد.

مسئول اداره ساماندهی هیئت‌ها و شورای مذهبی کشور در ادامه عنوان داشت: هیأت‌های مذهبی این روزها در زمینه‌های مختلف یاری گر مردم هستند دیدیم که در بحث زلزله و سیل و کرونا هیئت‌ها چگونه وارد عرصه شدند و به مردم کمک کردند تا توانستیم روزهای سخت را پشت سر بگذاریم.

وی در خصوص تعداد هیئت‌های مذهبی کشور گفت: در سطح کشور بیش از یکصد هزار هیئت مذهبی از هیئت‌های شاخص، محوری و محلی در سطح کشور فعال هستند و رسالت اصلی هیئت‌ها و تشکل‌ها حول محور اقامه عزای اهل بیت خاصه حضرت سید الشهدا (ع) است و ماهیت هیئت‌ها طی گذشت ۴۳ سال از انقلاب تغییر کرده است.