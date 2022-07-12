به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از نمایشگاه محصولات حجاب و عفاف با فناوری نانو، همزمان با دهه ولایت و هفته حجاب و عفاف و در روز سه‌شنبه ۲۸ تیر در محل مؤسسه بنیتا برگزار می‌شود. این نمایشگاه در راستای حمایت از کالای ایرانی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با عنوان «میراث یاس» برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه که با مشارکت فرهنگسرای رسانه و در محل مؤسسه نانو بنیتا برگزار می‌شود، محصولاتی در حوزه حجاب و عفاف نظیر چادر، روسری و پیراهن به خبرنگاران سادات ارائه می‌شود.

هم‌چنین به مناسبت عید غدیر، فرهنگسرای رسانه قصد دارد تعداد محدودی از محصولات مؤسسه نانو بنیتا را با بن تخفیف به عنوان عیدی به خبرنگاران سادات هدیه دهد. از این روی، فهرست خبرنگاران سادات را از خبرگزاری‌ها و مطبوعات کشور دریافت کرده و بن تخفیف خرید را را به آنان تقدیم می‌کند.

نمایشگاه «میراث یاس» از ۲۸ تیر آغاز به کار کرده و تا ۵ مرداد از ساعت ۹ تا ۱۸ برقرار است.