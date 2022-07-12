سرمربی سابق منچستریونایتد گزینه هدایت تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که کمیته فنی فدراسیون فوتبال اعلام کرد صلاحیت دراگان اسکوچیچ را برای ادامه کار در تیم ملی فوتبال ایران رد کرده است و به این ترتیب رأی به برکناری این مربی کُروات داد؛ آن‌هم در شرایطی که تیم ملی کشورمان باید چند ماه دیگر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شرکت کند.

گمانه زنی‌ها برای انتخاب جانشین اسکوچیچ هرچند از مدتها قبل و پیش از اعلام خبر برکناری او آغاز شده بود اما طی ۲۴ ساعت اخیر به اوج خود رسیده است. از یک سو گفته می‌شد کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ گزینه‌های خارجی مدنظر برای تیم ملی بودند و از سوی دیگر از علی دایی، امیر قلعه نویی و جواد نکونام به عنوان مربیان داخلی برای جانشینی اسکوچیچ نام برده می‌شود.

ابراهیم قاسمپور سخنگوی کمیته فنی اعلام کرد که صلاحیت کی روش در این کمیته تأیید نشده است و برانکو هم تاکید کرد که پیشنهادی از ایران نداشته و به قراردادش با تیم ملی عمان پایبند است.

در این میان اما بحث یک مربی خارجی دیگر هم مطرح شده است؛ «اوله گونار سولسشر» نروژی سرمربی سابق تیم منچستریونایتد که در حال حاضر بدون تیم است.

سایت فرانسوی «فوت مرکاتو» رسانه‌ای است که در خبری اختصاصی به این موضوع اشاره کرد و از این مربی به عنوان اولویت فدراسیون ایران نام برد.

این سایت در «به روز رسانی» آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال دنیا نوشت: «ایران اوله گونار سولسشر را در نظر گرفت. سولسشر که از پایان ماجراجویی خود با منچستریونایتد در نوامبر ۲۰۲۱ بیکار شده است، هنوز پس از هشت ماه باشگاهی را پیدا نکرده است.»

در ادامه این خبر با اشاره به علاقه ایران به کار با این مربی، تاکید شده است که سولسشر تمایلی برای کار در تیم ملی ندارد: «طبق اطلاعات ما، مهاجم سابق منچستریونایتد در اولویت فدراسیون فوتبال ایران بود اما سولسشر که در ایران بسیار پرطرفدار است، اولویت‌های کوتاه مدت دیگری دارد و جایگزین دراگان اسکوچیچ که استعفا داد، نخواهد شد.»

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر از علی دایی به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم ملی ایران نام برده می‌شود و باید دید جمعبندی فدراسیون فوتبال و احتمالاً نهادهای دیگر که در بحث برکناری اسکوچیچ بی تأثیر نبودند برای نیمکت تیم ملی کشورمان چه خواهد بود.

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