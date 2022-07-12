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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

رسانه فرانسوی مدعی شد؛

سرمربی سابق منچستریونایتد گزینه هدایت تیم ملی ایران

سرمربی سابق منچستریونایتد گزینه هدایت تیم ملی ایران

یک رسانه فرانسوی مدعی شد سرمربی سابق تیم منچستریونایتد گزینه سرمربیگری در تیم ملی فوتبال ایران بعد از برکناری دراگان اسکوچیچ است؛ هرچند که وی به ایران نخواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که کمیته فنی فدراسیون فوتبال اعلام کرد صلاحیت دراگان اسکوچیچ را برای ادامه کار در تیم ملی فوتبال ایران رد کرده است و به این ترتیب رأی به برکناری این مربی کُروات داد؛ آن‌هم در شرایطی که تیم ملی کشورمان باید چند ماه دیگر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شرکت کند.

گمانه زنی‌ها برای انتخاب جانشین اسکوچیچ هرچند از مدتها قبل و پیش از اعلام خبر برکناری او آغاز شده بود اما طی ۲۴ ساعت اخیر به اوج خود رسیده است. از یک سو گفته می‌شد کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ گزینه‌های خارجی مدنظر برای تیم ملی بودند و از سوی دیگر از علی دایی، امیر قلعه نویی و جواد نکونام به عنوان مربیان داخلی برای جانشینی اسکوچیچ نام برده می‌شود.

ابراهیم قاسمپور سخنگوی کمیته فنی اعلام کرد که صلاحیت کی روش در این کمیته تأیید نشده است و برانکو هم تاکید کرد که پیشنهادی از ایران نداشته و به قراردادش با تیم ملی عمان پایبند است.

در این میان اما بحث یک مربی خارجی دیگر هم مطرح شده است؛ «اوله گونار سولسشر» نروژی سرمربی سابق تیم منچستریونایتد که در حال حاضر بدون تیم است.

سرمربی سابق منچستریونایتد گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایران

سایت فرانسوی «فوت مرکاتو» رسانه‌ای است که در خبری اختصاصی به این موضوع اشاره کرد و از این مربی به عنوان اولویت فدراسیون ایران نام برد.

این سایت در «به روز رسانی» آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال دنیا نوشت: «ایران اوله گونار سولسشر را در نظر گرفت. سولسشر که از پایان ماجراجویی خود با منچستریونایتد در نوامبر ۲۰۲۱ بیکار شده است، هنوز پس از هشت ماه باشگاهی را پیدا نکرده است.»

در ادامه این خبر با اشاره به علاقه ایران به کار با این مربی، تاکید شده است که سولسشر تمایلی برای کار در تیم ملی ندارد: «طبق اطلاعات ما، مهاجم سابق منچستریونایتد در اولویت فدراسیون فوتبال ایران بود اما سولسشر که در ایران بسیار پرطرفدار است، اولویت‌های کوتاه مدت دیگری دارد و جایگزین دراگان اسکوچیچ که استعفا داد، نخواهد شد.»

سرمربی سابق منچستریونایتد گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر از علی دایی به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم ملی ایران نام برده می‌شود و باید دید جمعبندی فدراسیون فوتبال و احتمالاً نهادهای دیگر که در بحث برکناری اسکوچیچ بی تأثیر نبودند برای نیمکت تیم ملی کشورمان چه خواهد بود.

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کد مطلب 5536627

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    نظرات

    • فوتبال لجنزار IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همین کم داشتیم و آقای تاج خخخخخخ جمع کنید خودتون ملت گرفتین به مسخره بازی
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      باز هم بازی نخ نما شده نامهای بزرگ خارجی و بسنده کردن به مربی ایرانی امتحان پس داده
    • حسن IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      0 1
      پاسخ
      انشاالله که اسکوچیچ ماندگار بشه ولی اگر نشد سرمربی جدید اولین کارش کنار گذاشتن جهانبخش .طارمی خواهد بود تا ریشه بازیکن سالاری خشک بشه که اگر انجام نشه تیم موفق نخواهد شد
    • آرش AE ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      3 0
      پاسخ
      چرا علی دایی رو برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندید نمی کنند ؟!
    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      5 0
      پاسخ
      گشتن یک علاف بیکار رو که هیچ جایگاهی نداره به زور بکنن مربی تیم ملی واقعا باید به شعور حضرات شک کرد کجای دنیا مربی که چند ماه مونده به برگزاری جام جهانی رو برکنار و دنبال مربی می گرده.
    • IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      آقایانِ کمیته فنی میگن وقت نداریم آنوقت چجوری میخوان سولشائر که هیچ شناختی از ایران نداره را بیارن؛ چرا کی‌روش که این تیم را خودش ساخته و آشنایی کامل داره و تعهد ودلسوزیش را ثابت کرده و اعلام آمادگی هم کرده و گفته بحث مالی با ایران ندارم نمیارید قال قضیه را بِکَّنید؟!!! 😡😡😡 کدام عقب گرد؟!!! 😡😡
    • آسمان ابی AE ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      1 1
      پاسخ
      مثل اینکه یادتون رفته تیم ملی در زمان آقای اسکوهیچ به الجزایر باخت هر کی میارین فقط مربی ایرانی برای جام جهانی نیارین فوتبال ایران که مثل کشتی و والیبال سطح بالا نیست که از مربی ایرانی استفاده کنه خدا نصیب نکنه یکی مثل قلعه نویی
    • ناشناس NL ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      3 0
      پاسخ
      کمیته فنی فدراسیون بیاد قشنگ توضیح بده به چه دلیل تو این زمان حساس همچین کار احمقانه ایی کردش آیا جز آبروریزی برای فوتبال ایران حاصل دیگه ایی داره،میخواد مربی ایرانی باشه یا خارجی آخه تو این زمان،این کار فدراسیون بسیار بسیار مشکوکه،احتمالا عوامل موساد یا سیا این وسط موش دو وندن
    • علی NL ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      تغییر سرمربی تو این موقعیت واقعا بی عقلی کامله،لعنت بر انگلستان تو فدراسیون ایران هم نفوذ کرده،دشمن بلاخره ضربه خودشو زد،انگلستان میخواد بالای ۸ گل به ایران بزنه تا خاطره بازی آلمان و عربستانو تکرار کنه،من به این حرفم اطمینان کامل دارم
    • ناشناس NL ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      عوض کردن سرمربی یکم قضیش بو داره،یک عده وطن فروش چجوری اوضاع نرمالو تیم ملیو تبدیل به بحران کردن،چرا ایران اینهمه دشمن داره
    • ناشناس NL ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
      2 0
      پاسخ
      ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن،بلاخره یک سری افراد ضربه آخر و تیر خلاصو به تیم ملی فوتبال زدن،ولی ضربه آخرو واقعا محکم زدن
    • نشناس NL ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر نفوذیهای انگلیسی
    • ناشناس NL ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      این جام جهانی فوتبال میتونست بهترین جام جهانی برای ایرانیها باشه چون انگار در ایران برگزار شده برای اینکه قطر یک زمانی بخشی از ایران بودش،ولی دشمنان با تغییر سرمربی این جام جهانی تبدیل به کابوس برای مردم کردن

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