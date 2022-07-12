کاوه: هدف ما هدایت آزادکاران جوان به تیم بزرگسالان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کاوه سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان پس از قهرمانی تاریخی این تیم در آسیا گفت: مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین به دلیل اینکه نخستین تجربه آسیایی چند نفر از ملی پوشان بود، اهمیت ویژه‌ای داشت و آنها توانستند خوب ظاهر شوند. در مجموع مسابقات قهرمانی آسیا از نظر روحی برای بچه‌ها خوب بود، به خصوص که برخی از ملی پوشان برای دفعه اول بود که در قهرمانی آسیا کشتی می‌گرفتند.

کاوه افزود: ما وظیفه داریم این بچه‌ها را به سمت بزرگسالان هدایت کنیم، بچه‌ها هم باید به آن خودباوری برسند و خودشان را برای مسابقات جهانی و المپیک در رده بزرگسالان آماده کنند.

وی اظهار داشت: اگر هدف ملی پوشان تیم جوانان رسیدن به رده بزرگسالان باشد، آنها با توجه به استعدادی که دارند می‌توانند به هدفی که تعیین کرده‌اند برسند. ما هم باید کمکشان کنیم، فدراسیون هم باید تدارک و پشتیبانی لازم را از تیم داشته باشد و برنامه‌ریزی خوبی برای جوانان داشته باشیم تا در نهایت بتوانیم این بچه‌ها را در آینده در رده بزرگسالان خوب و موفق ببینیم.

سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان درباره کسب ۸ مدال طلا و یک نقره و کسب یک رکورد تاریخی هم خاطر نشان کرد: مؤمنی هم می‌توانست طلا بگیرد، عموزاد هم اگر میدان بین‌المللی دیده بود و زیاد روی حریفش حساب باز نمی‌کرد، می‌توانست مدال‌آور شود و طلا بگیرد. روی هم رفته عملکرد تیم خوب بود، دنبال رکوردها نیستیم، مهم این است که بچه‌ها بدانند که در مسیری که پیش رو دارند، هنوز در اول راه هستند و به جاهای بزرگ‌تر فکر کنند.

کاوه با بیان اینکه یک ماه آینده باید در مسابقات قهرمانی جوانان جهان شرکت کنیم، اظهار داشت: حدود یک ماه دیگر مسابقات جهانی بلغارستان را پیش رو داریم، رقابت‌های قهرمانی آسیا برای بچه‌هایی که در جهانی هم کشتی خواهند گرفت، تجربه خوبی بود و امیدوارم در مسابقات جهانی بچه‌ها بهتر ظاهر شوند. هر چند تمام فکر و ذکر و تلاش ما این است که بچه‌های این تیم را به سمت تیم بزرگسالان هدایت کنیم.