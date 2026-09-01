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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

با حضور وزیر علوم؛

مجموعه ۱۲جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» رونمایی شد

مجموعه ۱۲جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» رونمایی شد

مجموعه ۱۲جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» صبح امروز ۱۰ شهریورماه در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه ۱۲جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» صبح امروز ۱۰ شهریورماه در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری و معاونان این وزارتخانه و رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و محققان و پدیدآوردگان این مجموعه برگزار شد.

مجموعه ۱۲جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» با هدف شناخت ابعاد و پیامدهای جنگ و بهره‌گیری از تجربه‌های کشورهای مختلف در زمینه بازسازی جوامع پساجنگ با همکاری دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی وزارت علوم، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به کوشش لیلا اردبیلی و جبار رحمانی از اعضای هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و مشارکت ۲۵ مترجم، انجام و منتشر شد.

مجموعه ۱۲جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» در پی جنگ تحمیلی رمضان از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و با توجه به ضرورت شناخت ابعاد و پیامدهای جنگ و الزامات دوره پساجنگ تهیه و منتشر شده است. جلدهای اول تا ششم این مجموعه توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و جلدهای هفتم تا دوازدهم توسط انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شده است.

این مجموعه با رویکردی پژوهش‌محور به تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با پیامدهای جنگ و مسیر بازسازی پس از آن پرداخته است. در این مطالعات، بازسازی پساجنگ صرفا به معنای بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی و اقتصادی تلقی نشده، بلکه به‌عنوان فرایندی چندبعدی مورد بررسی قرار گرفته است؛ فرایندی که در کنار بازسازی اقتصادی و عمرانی، نیازمند ترمیم سرمایه اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی، احیای امید، تقویت مشارکت اجتماعی، بازسازی ظرفیت‌های نهادی و فرهنگی و بازآرایی مناسبات دولت و جامعه است.

تجربه کشورهای مورد بررسی در این مجموعه نشان می‌دهد که موفقیت و پایداری بازسازی پساجنگ تا حد زیادی به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی، مشارکت مردم، تقویت نهادهای عمومی و محلی و بازسازی اعتماد عمومی وابسته است. از این منظر، مطالعه تجربه‌های جهانی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جنگ و طراحی سیاست‌های مؤثر برای دوره پساجنگ کمک کند.

این مجموعه می‌کوشد با انتقال و تحلیل تجربه‌های جهانی، تصویری جامع‌تر از الزامات بازسازی پساجنگ ارائه دهد و منابعی برای مدیران، سیاست‌گذاران، پژوهشگران و نهادهای تصمیم‌گیر فراهم آورد تا در طراحی سیاست‌های دوره پساجنگ، علاوه بر ابعاد اقتصادی و عمرانی، به مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی، نهادی و علمی نیز توجه شود.

انتشار این مجموعه، گامی در جهت تبدیل تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ به منابع قابل استفاده برای مطالعه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ایران است.

عناوین ۱۲ جلد این مجموعه به این شرح است:

جلد اول: مدل‌های بازسازی و پیامدهای آن‌ها

بررسی مدل‌های مختلف بازسازی و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها.

جلد دوم: سیاست، اقتصاد و جامعه در بازسازی پساجنگ

بررسی پیوند میان سیاست، اقتصاد و تحولات اجتماعی در فرایند بازسازی جوامع پساجنگ.

جلد سوم: بازسازی سیاست و جامعه در خاورمیانه پساجنگ

مطالعه تجربه کشورهای خاورمیانه و چالش‌های سیاسی و اجتماعی بازسازی در این منطقه.

جلد چهارم: سیاست‌گذاری‌ها و بازسازی‌های پساجنگ در آسیا و اروپا

بررسی سیاست‌ها و تجربه‌های کشورهای آسیایی و اروپایی در مواجهه با دوره پساجنگ.

جلد پنجم: سیاست‌گذاری‌ها و تجربه بازسازی فرهنگی و اجتماعی ژاپن

بررسی تجربه ژاپن در بازسازی فرهنگی و اجتماعی پس از جنگ و سیاست‌های اتخاذشده در این مسیر.

جلد ششم: گردشگری پساجنگ، حافظه و هویت ملی

بررسی نقش گردشگری، حافظه جمعی و هویت ملی در فرایند بازسازی جوامع پساجنگ.

جلد هفتم: رویکرد شناختی به جنگ و پساجنگ

بررسی ابعاد شناختی و ادراکی جنگ و پیامدهای آن در دوره پساجنگ.

جلد هشتم: بازسازی شهری در پساجنگ

مطالعه تجربه‌های بازسازی شهرها و زیرساخت‌های شهری پس از جنگ.

جلد نهم: آموزش عالی و بازسازی پساجنگ

بررسی نقش آموزش عالی در فرایند بازسازی و مواجهه دانشگاه‌ها با شرایط پساجنگ.

جلد دهم: بازسازی آموزش عالی و دانشگاه پساجنگ

مطالعه سیاست‌ها و تجربه‌های بازسازی دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی در دوره پساجنگ.

جلد یازدهم: آموزش عالی پساجنگ در خاورمیانه

بررسی تجربه نظام‌های آموزش عالی کشورهای خاورمیانه در شرایط پساجنگ.

جلد دوازدهم: سیاست‌گذاری علم در شرایط پساجنگ

بررسی سیاست‌گذاری علم و نقش نظام علمی و پژوهشی در مواجهه با شرایط پساجنگ.

کد مطلب 6934137
زهرا سیفی

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