۱۰ روزی که لرزه به اندام اروپا خواهد انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فعالیت شبکه انتقال گاز روسیه به اروپا موسوم به «نورد استریم - ۱» از صبح دیروز دوشنبه ۱۱ ژوئیه با هدف اجرای تدابیر مربوط به تعمیر و نگهداری متوقف شده است و توقف آن تا صبح روز ۲۱ ژوئیه ادامه خواهد یافت.

«سلام العبیدی» خبرنگار المیادین در یادداشتی با اشاره به این موضوع نوشت: این تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده که با توقف کامل فعالیت در تأسیسات صنعت گاز همراه بوده است، به عنوان یک قاعده کلی هر ساله یک بار انجام می‌شود که در نتیجه آن، فعالیت در همه سرویس‌های تولید گاز و خدمات لجستیک از میدان استخراج گاز تا مصرف کننده نهایی قطع خواهد شد.

اپراتورهای انتقال گاز در کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و کشورهایی که لوله انتقال گاز از آنها عبور می‌کند، درباره جدول زمانی این توقف فعالیت توافق کرده‌اند. از مدت‌ها پیش و در سپتامبر ۲۰۲۱، زمان این تعمیر و نگهداری اعلام شده بود و تا کنون تغییر نکرده است؛ به این معنا که این روند هیچ ارتباطی با جنگ اقتصادی بین اروپا و روسیه ندارد.

گاز و سیاست

پیش از این، یک رویداد معمولی و روتین تا این اندازه توجهات را به خود جلب نکرده بود و علت همه این هیجان سازی ها، پیش زمینه‌های مربوط به تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه و پیش بینی‌ها درباره نتایج احتمالی آن است.

به عنوان مثال، روزنامه آمریکایی فایننشال تایمز نوشت: «دولت آلمان می‌ترسد که روسیه بتواند از مزیت تعمیر و نگهداری سالانه خط لوله اصلی گاز صادراتی خود استفاده کند و عرضه گاز به این کشور را به طور کامل قطع کند که این کار، خطر بحران انرژی در بزرگترین اقتصاد اروپا را در زمستان افزایش می‌دهد.

«اولاف شولتز» صدراعظم آلمان درباره این نتیجه گیری اظهار داشت: اگر بگویم از این موضوع (قطع صادرات گاز روسیه) نمی‌ترسم دروغ می گویم. با این حال، فرضیات در مورد اینکه چه اتفاقی می‌افتد و چه زمانی، بی معنی است.

چه کسی از تحریم‌ها زیان می بیند؟

شبکه «نورد استریم» در حال حاضر با ظرفیت ۴۰ درصد کار می‌کند. این به این دلیل است که یکی از توربین‌های اصلی این شبکه به دلیل تحریم‌های کانادا، دیگر در کارخانه مونترال تحت تعمیر و نگهداری نیست.

«الکسی میلر» رئیس هیئت مدیره شرکت «گازپروم»، اخیراً در مجمع بین‌المللی اقتصاد در سنت پترزبورگ وضعیت را به تفصیل توضیح داد و گفت: هر موتور توربین گازی عمر کاری محدودی بین یک مرحله تعمیر و نگهداری تا مرحله بعد دارد. پس از آن باید برای تعمیرات جامع به کارخانه تحویل داده شود.

واضح است که شرکت آلمانی «زیمنس» فقط یک کارخانه دارد که این موتورها را می‌توان در آن تعمیر کرد و آن هم در کانادا است. حال اینکه کانادا تنها کشوری است که تحریم گازپروم را تصویب کرده است. به درخواست برلین، اتاوا مجوز بازگرداندن موتور توربین به روسیه را صادر کرد، در حالی که زیمنس اعلام کرد قصد دارد موتور را در اسرع وقت به روسیه تحویل دهد.

یک هفته قبل از کاهش حجم اضطراری در نورد استریم - ۱، کارخانه گاز طبیعی مایع Freeport در آمریکا تعطیل شد. در ماه ژوئیه، کارگران نفت نروژ برای افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. مجموع همه این عوامل منجر به افزایش قیمت گاز در اروپا در هفته گذشته به نزدیک به ۲۰۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب شد.

کاهش عرضه گاز در حال حاضر بزرگترین شرکت انرژی آلمان یعنی UNIPR را مجبور کرده است که برای دریافت یارانه دولتی درخواست دهد. همچنین شرکت انرژی BASF Energy به دلیل کمبود مواد اولیه در آستانه کاهش یا تعطیلی بخشی از تأسیسات تولید خود است.

اگر حال و روز آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا را دارد این گونه باشد، پس بقیه کشورهای قاره پیر چه وضعی دارند؟

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