کتاب «نگاهی فرامذهب به زندگی پیامبر مهربانی (ص)» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نگاهی فرامذهب به زندگی پیامبر مهربانی (ص)، ریحانه رسول (س) و امامان دوازده گانه (ع)» اثر محمدجواد ابوالقاسمی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۳۴۴ صفحه منتشر شد.

در طول تاریخ، فرقه‌ها و گروه‌های زیادی در اسلام پدید آمده اند و پیروان هر فرقه را گمان می‌کنند که راه و روش خودشان درست است؛ برخی جاهلانه یا با تحریک دشمنان اسلام برای اثبات برتری خود دست به اقدامات خشونت باری زده اند و برخی هم راه صلح، مسالمت و وحدت را پیش گرفته اند.

این اثر کوشیده است با استفاده از منابع معتبر و مؤثق و با رعایت اصل انصاف و ادب، به پرسش‌هایی که برای بیشتر مسلمانان جهان مطرح شده، پاسخ دهند؛ پرسش‌هایی از این دست: پیامبر اکرم (ص)، دخترش فاطمه (س) و امامان دوازده گانه ای که عموم مسلمانان، به ویژه شیعیان به آنها اعتقاد دارند، کیستند؟ آبا و اجدادشان چه کسانی هستند؟ کی و کجا به دنیا آمدند؟ شیوه زندگی آنان چگونه بوده است؟ با خود و دیگران چگونه رفتار می‌کردند و چه سخنانی از آنها نقل شده و کجا و چگونه رحلت کرده اند؟

ساختار اثر

این اثر در ۱۴ فصل نگارش یافته است؛ در فصل اول که به پیامبر گرامی اسلام (ص) اختصاص یافته، به بیان زندگی نامه آن حضرت (اعم از ولادت، جوانی، ازدواج، بعثت تبلیغ دین، مهاجرت به حبشه، محاصره اقتصادی، معراج، هجرت به مدینه، تغییر قبله، جنگ‌ها و غزوه های پیامبر، اعلان رسالت جهانی، حجه الوداع، واقعه غدیر خم، رفتار و خلق و خوی پیامبر، وفات رسول خدا و نمونه‌هایی از سخنان جاویدان آن حضرت) پرداخته شده است.

دومین فصل از این اثر به دوره‌های مختلف زندگی حضرت علی (ع) پرداخته است؛ از جمله مباحث این فصل می‌توان به ولادت، فداکاری بی نظیر علی (ع) در شب هجرت، ایثار و شجاعت علی (ع) در نبردها، جنگ‌های مختلف (بدر، احد، بنی نضیر، خندق و خیبر)، از جا کَندن دَرِ عظیم خیبر، نمونه‌ای از داوری‌های علی (ع)، غدیر خم، فضائل و مناقب علی (ع)، اصحاب و یاران علی (ع)، مقام علمی امام علی (ع)، نهج البلاغه، شهادت امام علی (ع)، نمونه‌ای از سخنان جاویدان آن حضرت اشاره کرد.

در فصل سوم به عرصه‌های گوناگون زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) اعم از ولادت، القاب، مقام، ازدواج، روایت‌ها و حکایت‌هایی از زندگانی حضرت، دانش فاطمه (س)، رحلت رسول اکرم (ص)، فضائل و مناقب حضرت فاطمه زهرا (س)، و نمونه‌ای از سخنان جاویدان فاطمه زهرا (س) می‌پردازد.

چهارمین فصل از این کتاب، درباره امام حسن مجتبی (ع) است که ضمن بیان اطلاعات مختصر از آن حضرت، به ولادت، فضائل اخلاقی، امامت و رهبری، نامه امام حسن (ع) به معاویه و متن صلح نامه، هدف از صلح نامه، شهادت امام حسن (ع)، وصیت امام حسن (ع) و نمونه‌ای از سخنان جاویدان آن حضرت اشاره شده است.

در فصل بعدی، که به زندگانی امام حسین (ع) اختصاص یافته، پس از بیان نکاتی در خصوص ولادت آن حضرت، مقام امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در دوران کودکی، امامت امام حسین (ع)، صبح عاشورا، سخنرانی امام در عصر عاشورا، نماز ظهر عاشورا، فضیلت زیارت امام حسین (ع)، اهداف و فلسفه قیام حضرت، و نمونه‌ای از سخنان جاویدان امام حسین (ع) تبیین شده است.

در فصل ششم به امام زین العابدین (ع) پرداخته شده که در این فصل، ولادت و فضائل حضرت، واقعه عاشورا، معرفی کتاب صحیفه سجادیه، حکایتی شنیدنی درباره امام سجاد (ع)، و نمونه‌ای از سخنان جاویدان امام سجاد (ع) تشریح شده است.

هفتمین فصل از این کتاب درباره امام محمدباقر (ع) است که به عرصه‌های مختلفی از زندگی حضرت از جمله امامت امام، فضائل اخلاقی علمی و اجتماعی حضرت، مقام و نهضت علمی ایشان، اهتمام امام باقر (ع) به بزرگداشت عاشورا، شهادت امام (ع)، و نمونه‌ای از سخنان آن حضرت اشاره می‌شود.

نویسنده در هشتمین فصل از کتاب مذکور که درباره زندگانی امام جعفر صادق (ع) بوده، علم و دانش حضرت، فضائل ایشان، جایگاه علمی و معنویت امام (ع) نزد پیشوایان مذاهب اسلامی، امامت امام، پیدایش مذاهب و مکاتب در زمان آن حضرت، آخرین وصیت امام صادق (ع) به پیروان خود، شهادت امام (ع) و نمونه‌ای از سخنان آن حضرت تبیین کرده است.

نهمین فصل از این کتاب، به عرصه‌های مختلف زندگی امام موسی بن جعفر (ع) از جمله فضائل امام (ع)، امامت امام، فعالیت‌های علمی، امام و قیام‌های علویان، اصحاب امام، سازمان وکالت، امام کاظم (ع) در نگاه علمای مذاهب اسلامی، اوضاع فرهنگی و علمی و اجتماعی در زمان آن حضرت، موضع سیاسی ایشان، شهادت امام، ظاهر سازی سندی بن شاهک، ماجرای دفن پیکر امام، و نمونه‌ای از سخنان جاویدان امام کاظم (ع) می‌پردازد.

در فصل بعدی، که به زندگی امام رضا (ع) اختصاص یافته، به دوران ولادت، فضائل اخلاقی، امامت امام، سفر به خراسان، فلسفه هجرت امام رضا (ع) به مرو، نماز عید فطر، بارش باران در مرو، مقام و فضائل و آثار علمی آن حضرت، فرزندان حضرت رضا (ع)، شهادت ایشان، و نمونه‌ای از سخنان جاویدان امام رضا (ع) پرداخته شده است.

نویسنده در یازدهمین فصل از کتاب «نگاهی فرامذهب به زندگی پیامبر مهرمانی (ص)، ریحانه رسول (س) و امامان دوازده گانه (ع)» به امام محمد تقی (ع) ولادت، امامت امام، فضائل اخلاقی، شهادت حضرت و نمونه‌ای از سخنان جاویدان امام جواد (ع) اشاره دارد.

در دوازدهمین فصل از این اثر، زندگانی امام علی النقی (ع) مورد تبیین قرار گرفته که از جمله مباحث این اثر می‌توان به ولادت امام، صورت و سیرت حضرت، اصحاب و یاران ایشان، دو نمونه از فضائل امام هادی (ع)، نمونه از کرامات امام، احضار امام هادی (ع) از مدینه به منطقه عسکر سامرا، سازمان وکالت در دوران امام (ع)، شهادت حضرت و نمونه‌ای از سخنان جاویدان امام هادی (ع) اشاره کرد.

فصل بعدی به دوران مختلف زندگی امام حسن عسکری (ع) می‌پردازد که در این میان به ولادت امام، صورت و سیرت حضرت، دوران امامت، شهادت ایشان، ماجرای جانشین بر حق امام، فرزند آن حضرت، مسئله مهدی (ع) و غیبت آن حضرت، وکلای امام، و نمونه از سخنان جاویدان امام حسن عسکری (ع) اشاره شده است.

در آخرین و چهاردهمین فصل از کتاب حاضر، که در خصوص امام مهدی (عج) است، مباحثی از جمله ولادت امام، صورت و سیرت حضرت، غیبت کوتاه مدت یا غیبت صغری، غیبت درازمدت یا غیبت کبری و نیابت عامه، طول عمر امام زمان (عج) نمونه‌ای از ارتباط با حضرت مهدی (عج)، موعود و انتظار، و نمونه‌ای از سخنان جاویدان امام زمان (عج) تشریح شده است.