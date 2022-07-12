به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی‌فرد رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دو برابر شدن ظرفیت جذب سرباز در زیست بوم فناوری و نوآوری خبر داد و گفت: نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای افزایش کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان است و این دغدغه، همیشه یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در این سال‌ها بوده است و مقام معظم رهبری نیز این دغدغه را در دیدارهای خود مطرح کرده‌اند.

وی افزود: در برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان، بسیاری از نیروهای مهم و کلیدی از جمله مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و نیروهای دانشی شرکت، با مساله سربازی مواجه هستند و خروج آن‌ها از شرکت حتی به صورت کوتاه مدت، شرکت را دچار مشکلات عدیده می‌کند. از سوی دیگر پایین بودن ظرفیت‌های امریه و پروژه جایگزین خدمت در شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های گذشته باعث می‌شد که بسیاری از این نیروهای کلیدی نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص افزایش واگذاری ظرفیت دانش‌آموختگان برتر فناور و سربازان فناور، پس از بررسی‌های ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین موافقت فرمانده معظم کل قوا، این ظرفیت به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

عضو هیات‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری گفت: ظرفیت سالانه واگذاری افراد دانش‌آموخته برتر به شرکت‌های دانش‌بنیان از ۲۰۰ نفر به تعداد ۴۰۰ نفر و ظرفیت سالانه واگذاری سربازی فناوری به‌صورت مأمور امریه از ۷۵۰ نفر به ۱۵۰۰ نفر در مصوبه جدید افزایش یافته است و سالانه نزدیک به ۲ هزار نفر می‌توانند از تسهیلات سربازی تخصصی در شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند. در این خصوص از همکاری و همراهی ستاد کل نیروهای مسلح تشکر ویژه می کنیم.

اسدی‌فرد به معیارهای جذب سرباز تخصصی در شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در برخورداری شرکت‌های دانش بنیان از تسهیلات سربازی تخصصی، همکاری با بخش دفاعی و یا داشتن پروانه سمتا، داشتن سطح فناوری برتر، توان تولید محصولات دانش‌بنیان گلوگاهی و تحریمی، قابلیت رفع نیازهای اساسی کشور و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار ملی و اقتصادی کشور از جمله ملاک‌های جذب سرباز است.