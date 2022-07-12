به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آلهاشم با بیان اینکه حجاب میوه عفاف و عفاف ریشه حجاب است، اظهار کرد: در هر قشری خوش اخلاق و بداخلاق وجود دارد و بانوان در عین عفیف بودن، باید رفتار حسنه داشته باشند برای مثال نباید با یک رفتار بد یک خانم باحجاب، آن را به همه تعمیم دهیم در واقع نیمه خالی لیوان را نبینیم.
وی افزود: دین اسلام دین برادری و خواهری است و همه موظف هستند به همدیگر کمک کنند همه ما همانند دندانههای یک شانه هستیم و سرنوشتمان به هم بستگی دارد.
آلهاشم به جملهای مبنی بر اینکه پول دارم هرکاری دوست دارم انجام میدهم، اشاره کرد و گفت: هر کسی با اتکا به پول و ثروت خود هر کاری که دلش بخواهد را انجام دهد که دیگر سنگ روی سنگ نمیماند.
امام جمعه تبریز با بیان سخنی دیگر از سوی برخی اعم از اینکه به شما چه ربطی دارد و من را در قبر شما نمیگذارند را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: درست است که حتی نزدیکترین فرد در قیامت به فریاد ما نخواهد رسید ولی یکی از اصول دین اسلام امر به معروف و نهی از منکر است.
وی با بیان اینکه برخیها میگویند فلسفه حجاب احترام به شخصیت زن است و در عوض یکی دیگر بگوید که من این احترام را نمیخواهم، در این صورت چه کار کنیم؟ خاطرنشان کرد: حجاب امر شرعی و اجتماعی است و آزادی فردی و خواسته شخصی تا جایی راه دارد که به حقوق اجتماعی دیگران ضرر نرساند. میدان برای انتخاب وقتی مجاز است که منع شرعی ندارد.
نماینده ولیفقیه در استان با بیان اینکه برخیها میگویند که من شوهر و پدر و مادر دارم و با بدحجابی من مشکلی ندارند، گفت: پدر و مادر و شوهر در حیطه اختیاری خود تصمیم میگیرند و حجاب امری اجتماعی و رعایت آن حق اجتماعی است.
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