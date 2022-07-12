گفتمان موسیقایی جهان اسلام در ایران فرهنگی/ بررسی چند نکته مهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلسه شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی با حضور محمد الهیاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی، محمدعلی مرآتی دبیر جشنواره، احمد صدری، حمید عسکری و منصوره ثابتزاده اعضای شورای سیاستگذاری برگزار شد و اعضای این شورا درباره زمان و مکان برگزاری و همچنین خطوط اصلی پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی به گفتوگو پرداختند.
محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی در ابتدای این جلسه به بررسی جشنواره موسیقی نواحی در دورههای اخیر پرداخت و خواستار ارتقای کمی و کیفی جشنواره در شرایط پس از کرونا شد.
در ادامه محمدعلی مرآتی، دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی نیز با اشاره به اینکه باید از مشکلات دورههای پیش درس بگیریم، پیشنهاد اضافه شدن یک روز به اجراهای جشنواره را مطرح کرد و گفت: ما سال گذشته به خاطر کرونا یک سری محدودیتها برای اجراها داشتیم چون جان افراد برای ما اولویت داشت. حالا امسال چنانچه محدودیتهای کرونایی کمتر بشود، میتوانیم روزهای جشنواره را چهار روز در نظر بگیریم و مراسم اختتامیه را در یک روز دیگر برگزار کنیم.
مرآتی درباره انتخاب عنوان مناسب برای جشنواره موسیقی نواحی گفت: همیشه دایهای با عنوان ایران فرهنگی داشتهایم و حالا میتوانیم آن را به یک سمبل تبدیل کنیم. وی عنوان «ایران فرهنگی؛ سنتهای قومی و گفتمانهای موسیقایی جهان اسلام» را پیشنهاد داد که اعضای شورا در ادامه این جلسه در خصوص این عنوان به بحث و گفتوگو پرداختند.
وی در رابطه با زمان برگزاری جشنواره نیز عنوان کرد: پیشنهادی که برای زمان برگزاری جشنواره داشتیم این بود که بیاییم یک زمانبندی ثابت برای جشنواره بگذاریم ولی با توجه به مناسبتهای ماههای قمری که هر سال تغییر میکند چنین چیزی امکانپذیر نیست. ما بازه زمانی ۱۰ روز آخر ماه آبان را در نظر گرفتهایم و باید برای تاریخ نهایی آن با مسئولان استان کرمان صحبت کنیم.
دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی درباره محورهای این دوره از جشنواره گفت: این جشنواره قابلیتهای گستردهای دارد و ما میخواهیم با دعوت از کشورهای همسایه، دوست و برادر، در یک ساز و کار علمی هنری این وحدت گفتمانی را به حضور و ظهور برسانیم. تنوع سنتهای قومی بدون توجه به مرز سیاسی، گفتمانهای موسیقایی جهان اسلام، طبقهبندی موسیقایی، رابطهها و تأثیرات متقابل موسیقایی بین اقوام مختلف و عناصر موسیقایی مشترک، محورهای پیشنهادی این دوره از جشنواره موسیقی نواحی است.
در ادامه این جلسه سایر اعضای شورا به بیان دیدگاههای خود در ارتباط با این دوره از جشنواره پرداختند و گفتگوهای بیشتر به جلسات آتی شورای سیاستگذاری موکول شد.
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