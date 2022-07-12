به گزارش خبرگزاری مهر آماندا میلینگ، وزیر دولت بریتانیا در امور آسیا و خاورمیانه گفت که مذاکرات تجارت آزاد بین کشورهای خلیج فارس و بریتانیا ظرف چند ماه از طریق جلسات مجازی آغاز خواهد شد.

‌ملینگ در گفتگوی اختصاصی با العربیه ضمن ابراز خوشحالی از اولین سفر خود به امارات به عنوان وزیر خاورمیانه، زمان این سفر را مناسب دانست، زیرا پس از آغاز مذاکرات تجارت آزاد بین خلیج فارس انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: چند هفته پیش وزیر بازرگانی انگلیس برای آغاز مذاکرات در ریاض بود و سپس مستقیماً به امارات آمد.

ملینگ افزود: آغاز این مذاکرات با هدف دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد بلندپروازانه بین دو طرف کار بزرگی است و تاکید کرد که برای موفقیت این مذاکرات سخت تلاش خواهیم کرد.

ملینگ علاوه بر این، گنجاندن کشورهای حاشیه خلیج فارس در مجوز سفر الکترونیکی را مهم دانست و توضیح داد که این امر برای شهروندان اماراتی عربی به‌عنوان مثال این است که می‌توانند راحت‌تر برای کار یا گردشگری به بریتانیا سفر کنند.

وی با اشاره به اینکه این توافقنامه طی سال آینده اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: انگلیس می‌خواهد سفر و بازدید بین خود و کشورهای خلیج فارس را تشویق کند.

ملینگ درباره نظر خود در مورد جنگ روسیه و اوکراین، به ویژه موضوع امنیت غذایی جهانی، گفت که بریتانیا در تلاش است تا از حذف غلات گیر افتاده در اوکراین اطمینان حاصل کند.