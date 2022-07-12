نشست هم اندیشی «تبیین فلسفه حج در مکتب امام خمینی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حج و فلسفه واجب بودن آن مطلبی است که این روزها یعنی در ماه‌های مبارک ذی القعده و ذی الحجه که حجاج و مسلمانان خودشان را برای عبادات سفارش شده و اعمالی خاص آماده می‌کنند مورد سوال قرار می‌گیرد، که اصلاً چرا باید به حج برویم، چرا باید اعمال سخت و طاقت فرسایی را در ایام حج انجام دهیم، آیا نمی‌شود بجای حج کار دیگری کنیم و…؛ حج یکی از واجباتی است که پروردگارمان برای ما در نظر گرفته است اما به راستی چه دلیلی دارد؟

در همین راستا نشست هم اندیشی فرهیختگان مسلمان با موضوع «تبیین فلسفه حج در مکتب امام خمینی» عصر امروز در شهر قم برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش؛ نشست هم اندیشی «تبیین فلسفه حج در مکتب امام خمینی» با حضور و سخنرانی حجج اسلام یحیی جهانگیری، محمود لطیفی، علی فرحانی و امین اسدپور امروز سه شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷ و با حضور پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ این نشست در محل مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (ره) به نشانی قم، بلوار شهید محمد منتظری، کوچه ۱۲، پلاک ۳۳۸ برگزار خواهد شد.