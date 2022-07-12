مصوبات سفر استانی دولت سیزدهم راهگشای آزادراه همدان-کرمانشاه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- مهسا حشمتی: محورهای مواصلاتی هر استان نقش بسزایی در رشد اقتصادی آن دارد و استان‌های مرزی در این مورد بسیار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند چرا که صادرات کشور از این استان‌ها به کشورهای همسایه انجام می‌پذیرد و اگر یک استان مجهز به آزادراه باشد با اقبال خوبی مواجه می‌شود و از سوی دیگر کوتاه کردن زمان رسیدن و ایمنی جاده در تسریع فرآیند ارسال اقلام صادراتی کمک شایانی می‌کند.

استان کرمانشاه با داشتن مرز مشترک با کشور عراق باید از جاده‌های مناسب برخوردار باشد و مجهز بودن به مسیر ترانزیتی در استان کرمانشاه نقش مثبتی در ایجاد رونق اقتصادی دارد.

آزادراه همدان کرمانشاه پروژه‌ای است که بعد از گذشت چند سال به دلایل متفاوتی هنوز تکمیل نشده است که کمبود بودجه دولتی یکی از مشکلات اصلی این پروژه بوده و متأسفانه این پروژه در بحث جذب سرمایه‌گذار خصوصی موفق عمل نکرده است.

پروژه احداث آزادراه کرمانشاه به حمیل و بخشی از کنارگذر شرقی کرمانشاه قسمتی از پروژه آزادراه بیستون کرمانشاه-حمیل و قزانچی کرمانشاه است که شامل چهار قطعه است که قطعه اول از بیستون تا کنارگذر شرقی، قطعه دوم کنارگذر شرقی (۳۵ کیلومتر)، قطعه سوم تقاطع کرمانشاه-حمیل با کنارگذر شرقی تا حمیل و قطعه چهارم از قزانچی به بزرگراه اسلام آبادغرب کنارگذر غربی است.

میزان کاهش طول مسیر نسبت به مسیر موجود در حال حاضر حدود ۳۰ کیلومتر است و ترافیک متوسط روزانه در چهار قطعه بیش از ۱۰ هزار وسیله نقلیه می‌شود و میزان کاهش سوخت حدود ۵۰ میلیون لیتر شده و ایمنی و کاهش زمان سفر خودروهای سواری و سنگین به طور متوسط ۲۰ دقیقه در پی دارد.

خارج شدن ترافیک از مناطق مسکونی و روان‌سازی بیش از ۱۰ هزار وسیله نقلیه در روز و در نهایت افزایش سرعت متوسط از ۸۰ کیلومتر در ساعت به ۱۲۰ کیلومتر در ساعت برای خودروهای سواری در این محور را در نتیجه اجرای این آزادراه می‌توان شاهد بود.

با این حال میزان پیشرفت پروژه از تیرماه سال ۹۸ تا فروردین سال جاری تنها ۱۸ درصد است که نشان‌دهنده روند مطلوبی از انجام پروژه نبوده و مشکل اصلی آن کمبود اعتبارات است و کل مسافت آزادراه همدان-کرمانشاه و خسروی که در حوزه استان کرمانشاه قرار دارد ۴۰۰ کیلومتر است که تنها ۱۴۰ کیلومتر آن در دست احداث قرار دارد.

فراخوان‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذار اعلام شده اما مسأله میزان تأمین اعتبار از سوی دولت و همچنین عدم وصول بدهی‌های قبلی دولت در فازهای اجرا شده پروژه آزادراه انگیزه را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد و اقبال کمی نسبت به مشارکت در این پروژه نشان می‌دهند.

میزان مشارکت پیشنهادی از سوی دولت ۳۰ درصد به ازای مشارکت ۷۰ درصدی سرمایه‌گذار خصوصی است اما در موردی سرمایه‌گذار پیشنهاد سهم ۵۰ درصدی را داشت که به نتیجه نرسید، اگر دولت بدهی خود را به سرمایه‌گذار قبلی پرداخت کرده و میزان مشارکتش را بیشتر کند، می‌توان امیدوار بود تا سرمایه‌گذاران بیشتری رغبت سرمایه گذاری پیدا کنند.

پیش‌تر رئیسی به عنوان نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی انتخاباتی خود با مردم استان کرمانشاه به اهمیت راه‌های استان به سبب داشتن مرز مشترک با کشور عراق اشاره و بیان کرد: داشتن مرز مشترک یکی از ظرفیت‌های بزرگ این استان است و اگر خطوط هوایی، زمینی و خطوط ریلی به عراق هم تکمیل شود، بیکاری در این استان با افزایش صادرات و حمل و نقل، کاهش چشمگیری می‌یابد.