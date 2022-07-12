به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: هم‌زمان با روز هوشمندسازی در هفته فرهنگ مالیاتی، امکان عضویت مؤدیان در «سامانه ملی مؤدیان مالیاتی» در اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» فراهم شده است.

مؤدیان مشمول این قانون دعوت می‌شود جهت عضویت در این سامانه و ایجاد کارپوشه اختصاصی به نام خود، با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir و انتخاب گزینه «عضویت در سامانه مؤدیان و ایجاد کارپوشه»، مشخصات کاربری ورود به کارپوشه را از طریق پیامک دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر عضویت در «سامانه ملی مؤدیان» برای مؤدیان علاقه‌مند اختیاری است و در ماه‌های آینده حسب فراخوان‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدیان مشمول مکلف به عضویت در این سامانه خواهند بود.