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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۱

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛

امکان ثبت‌نام در سامانه ملی مؤدیان مالیاتی فراهم شد

امکان ثبت‌نام در سامانه ملی مؤدیان مالیاتی فراهم شد

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: امکان عضویت مؤدیان در «سامانه ملی مودیان مالیاتی» در اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: هم‌زمان با روز هوشمندسازی در هفته فرهنگ مالیاتی، امکان عضویت مؤدیان در «سامانه ملی مؤدیان مالیاتی» در اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» فراهم شده است.

مؤدیان مشمول این قانون دعوت می‌شود جهت عضویت در این سامانه و ایجاد کارپوشه اختصاصی به نام خود، با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir و انتخاب گزینه «عضویت در سامانه مؤدیان و ایجاد کارپوشه»، مشخصات کاربری ورود به کارپوشه را از طریق پیامک دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر عضویت در «سامانه ملی مؤدیان» برای مؤدیان علاقه‌مند اختیاری است و در ماه‌های آینده حسب فراخوان‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدیان مشمول مکلف به عضویت در این سامانه خواهند بود.

کد مطلب 5536764

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