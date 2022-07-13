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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۸

کتاب «۱۰۰ مسیر طبیعت‌گردی ایران» منتشر شد

کتاب «۱۰۰ مسیر طبیعت‌گردی ایران» منتشر شد

نسخه‌ فارسی دومین جلد از مجموعه‌ «ایران ۱۰۰۱» با عنوان «۱۰۰ مسیر طبیعت‌گردی ایران» در تیرماه ۱۴۰۱ به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به نویسندگی پرویز شجاعی‌پارسا و توسط نشر "اگر"، زیر نظر آرش نورآقایی، دبیر بخش ایران‌شناسی این نشر در ۱۲۰ صفحه تهیه و منتشر شده‌است. «۱۰۰ مسیر طبیعت‌گردی ایران» مشتمل بر ۸ فصل است و به ترتیب مسیر صعود به ۳۸ قله، ۷ مسیر رکابزنی و ۷ مسیر پیمایش، ۱۶ مسیر دره‌نوردی و ۱۱ مسیر برای آبشارها و ۱۲ مسیر برای دریاچه‌ها، تالاب‌ها و گنبدهای نمکی، ۵ مسیر بیراهه‌گردی و ۴ مسیر پیشنهادی نویسنده برای دوستداران میراث طبیعی ایران در آن ارائه شده‌است.

علاقه‌مندان در سراسر ایران می‌توانند به زودی با مراجعه به وبسایت فصلنامه‌ی میراث و گردشگری گیلگمش با هزینه ۲۷۰ هزار تومان این کتاب را آنلاین خریداری کنند.

کد مطلب 5536801
فاطمه کریمی

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