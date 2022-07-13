به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به نویسندگی پرویز شجاعیپارسا و توسط نشر "اگر"، زیر نظر آرش نورآقایی، دبیر بخش ایرانشناسی این نشر در ۱۲۰ صفحه تهیه و منتشر شدهاست. «۱۰۰ مسیر طبیعتگردی ایران» مشتمل بر ۸ فصل است و به ترتیب مسیر صعود به ۳۸ قله، ۷ مسیر رکابزنی و ۷ مسیر پیمایش، ۱۶ مسیر درهنوردی و ۱۱ مسیر برای آبشارها و ۱۲ مسیر برای دریاچهها، تالابها و گنبدهای نمکی، ۵ مسیر بیراههگردی و ۴ مسیر پیشنهادی نویسنده برای دوستداران میراث طبیعی ایران در آن ارائه شدهاست.
علاقهمندان در سراسر ایران میتوانند به زودی با مراجعه به وبسایت فصلنامهی میراث و گردشگری گیلگمش با هزینه ۲۷۰ هزار تومان این کتاب را آنلاین خریداری کنند.
نظر شما