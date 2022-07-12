چین در حل بحران بدهی های خارجی سریلانکا مشارکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آمریکا و ژاپن از دولت چین خواستند تا در حل بحران بدهی های خارجی سریلانکا، که بالغ بر ۵۱ میلیارد دلار است، نقش سازنده ای ایفا کنند.

«جنت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا و «سوزوکی شونیچی» وزیر دارایی ژاپن در جریان دیدار روز سه شنبه خود پکن را ترغیب به کمک در جهت حل بحران مالی سریلانکا کردند.

در بیانیه مشترک وزرای دارایی و خزانه داری ژاپن و آمریکا آمده است: همه طلبکاران از جمله کشورهای غیر عضو در باشگاه پاریس، از جمله چین که با مطالبات معوق سنگین از کشورهای کم درآمد مواجه هستند، می‌خواهیم تا به طور سازنده در حل بدهی‌های ضروری مشارکت کنند.

در حالیکه سریلانکا که با بدترین بحران تراز پرداخت های خارجی خود در بیش از هفت دهه گذشته مواجه است، وزرای دولت آمریکا و ژاپن تاکید کردند که مشارکت تمامی طلبکاران خارجی می تواند نقش حیاتی در اطمینان از تقسیم عادلانه بار بدهی ها در میان همه طلبکاران داشته باشد.

آمریکا و ژاپن در حالی چین را به همکاری در حل بحران سریلانکا ترغیب می کنند، که اخیرا پکن از غرب به دلیل نسبت دادن سریلانکا به چین به دلیل سرمایه گذاری در این کشور انتقاد کرد. بنا به اعلام رئیس بانک مرکزی سریلانکا، بدهی چین تقریباً ۱۵ درصد از کل استقراض خارجی این کشور را تشکیل می دهد.

سریلانکا با بحران اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. بحران اقتصادی در سریلانکا پس از نقص به وجود آمده در درآمد حیاتی این کشور که به طور سنتی از گردشگری است، شروع شد.