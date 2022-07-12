واکسن اختصاصی امیکرون مجوز مصرف عمومی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سال های گذشته، وقتی واکسن به عنوان راه مقابله با کرونا گستره جهانی شناخته شد، ابر قدرت ها از سیاست خصمانه خود کوتاه نیامده و آن را هم تبدیل به یک ابزار سیاسی برای اعمال فشار کردند. آن ها سلامت مردم ایران و بسیاری از کشورهای جهان را گروگان منافع سیاسی خود کردند. اما در همین حین که غربی ها مشغول کش و قوس های سیاسی خود بودند دانشمندان ایرانی موفق به تولید واکسن «کوویران برکت» شدند. واکسنی که توانست با بازدهی مناسب در رده بهترین واکسن های جهان قرار بگیرد.

یک جست و جوی ساده کاملاً بیانگر این است؛ واکسن «کوویران برکت» توانسته بازدهی مناسب با کمترین عوارض را ارائه دهد که این مسئله مهم در بسیاری از مقالات و نشریات علمی داخلی و خارجی نیز منتشر شده است. نکته مهمی که در تولید واکسن کوویران برکت باید در نظر داشت این است که جمهوری اسلامی ایران اکنون به توانایی تولید صنعتی واکسن با تکنولوژی روز و در حجم بالا دست یافته است. با این حال واکسن تولید شد و جهان و به تبع آن ایران نیز به آرامش نسبی رسید.

امیکرون واکسن گریز!

این مهم تا جایی ادامه یافت که سویه جدید ویروس کرونا با نام «امیکرون» کشف شد. سویه ای که قدرت بیماری زایی پایین تر ولی شیوع بسیار بالاتری نسبت به سویه های قبلی خود داشت. ظهور سویه امیکرون و انتشار گزارشات علمی مبنی بر فرار این سویه از آنتی بادی های تولید شده توسط واکسن ها و کاهش تاثیر گذاری آن ها، نگرانی عمده ای ایجاد کرد. در همان دوران سازمان بهداشت جهانی نیز تکرار دوزهای بوستر را رویکرد پایداری نمی دانست و معتقد بود تولید کنندگان باید واکسن های خود را با سویه جدید بروز کنند.

برای اولین بار در جهان؛ برکت واکسن اختصاصی امیکرون را ساخت

دانشمندان و متخصصان ایرانی با اهتمام و پشتکار فراوان در همان آغاز شیوع سویه امیکرون ویروس کرونا به واکسن اختصاصی آن دست یافتند. «برکت پلاس» عنوان واکسنی است که اختصاصاً برای این سویه ساخته شده است.

گروه دارویی برکت با رصد یافته های علمی و تلاش متخصصان داخلی، تولید واکسن اختصاصی امیکرون را یک ماه پس از شناسایی این ویروس در کشور به نتیجه رساند و مطالعه آن روی مدل حیوانی را اجرا کرد. نتایج اولیه این مطالعات نشان دهنده خنثی سازی ۱۰۰ درصدی سویه امیکرون توسط واکسن جدید و بی خطری آن در مطالعات حیوانی است.

نشریه علمی «بیو ار کایو»: واکسن کوویران «برکت پلاس» ۱۰۰ درصد اثر گذار است

نشریه علمی معتبر «بیو ار کایو» در بخشی از مقاله خود پیرامون واکسن کوویران برکت پلاس آورده است: سویه امیکرون از ویروس کرونا به دلیل جهش‌های ژنتیکی متعدد، مصونیت افراد واکسینه شده در برابر این ویروس را کاهش داده است.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، بعید است که استراتژی واکسیناسیون بر مبنای تکرار دزهای یادآور، یک روش پایدار برای جلوگیری از این پاندمی باشد. هدف این گزارش بررسی ایمنی و کارکرد آنتی بادی‌های خنثی‌کننده یک کاندیدای واکسن کووید ۱۹ مبتنی بر سویه امیکرون موسوم به BIV1-CovIran PLUS در مدل‌های حیوانی موش و خوک است.

سویه امیکرون پس از جداسازی و بررسی خصوصیات، وارد فرایند غیرفعال‌سازی شیمیایی و خالص‌سازی قرار گرفت و با استفاده از اجونت الوم (alum adjuvant) فرموله شد. سپس یک دز کامل انسانی از واکسن BIV1-CovIran PLUS به شکم پنج موش ماده و دو خوکچه هندی تزریق شد تا واکنش‌های سمی احتمالی ارزیابی شده و بررسی‌های پاتولوژیک انجام شود.

به منظور ارزیابی توان واکسن، چهار گروه ده‌تایی از موش‌ها در بازه های زمانی هفت یا ۱۴ روزه، دو دز از واکسن BIV1-CovIran PLUS یا محلول نمک فسفات با خاصیت بافری را دریافت کردند. هفت روز پس از تزریق دوم، آزمایشات مرسوم خنثی‌سازی ویروس روی سرم به دست آمده از موش‌های واکسینه شده، انجام گرفت. اما هیچ گونه شواهدی از علایم بالینی غیرطبیعی ماکروسکوپیک یا میکروسکوپیک بافت در مدل‌های حیوانی به دست نیامد.

در تمام نمونه‌های به دست آمده از گروهی که دو دز واکسن BIV1-CovIran PLUS را در فاصله هفت روز دریافت کردند، سرم با غلظت بیشتر از ۱/۳۲ برابر توانایی خنثی‌سازی سویه امیکرون را داشت. همچنین در تمام نمونه‌های به دست آمده از گروهی که دو دز از واکسن را در فاصله ۱۴ روز دریافت کردند، سرم با غلظت بیش از ۱/۶۴ برابر سویه امیکرون را خنثی کرد.

علاوه بر این ۶۰ درصد نمونه‌ها در این گروه قابلیت خنثی سازی امیکرون را با غلظت ۱/۱۲۸ برابر داشتند. در تمام نمونه‌های گروه کنترل، شکل‌گیری CPE مورد مشاهده قرار گرفت و هیچ‌گونه فعالیت خنثی‌سازی در هیچ غلظتی مشاهده نشد. مدل‌های حیوانی به خوبی توانستند BIV1-CovIran PLUS را تحمل کنند و هیچ‌گونه نگرانی ایمنی در مورد آن‌ها ایجاد نشد. علاوه بر این کاندیدای واکسن خنثی‌سازی محافظتی در برابر سویه امیکرون ایجاد کرد.

محرز: برکت پلاس بهترین واکسن برای تزریق دز چهارم

مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا نیز با آغاز تست انسانی واکسن کوویران برکت پلاس در گفت‌وگو با رسانه ها اذعان کرد: با تزریق برکت پلاس افراد مقاومت خوبی دربرابر ویروس اومیکرون پیدا خواهند کرد، همچنین همه دنیا با ورود این سویه از ویروس به سمتی رفته اند که واکسن های خود را تغییر دهند. این واکسن ایمنی بالایی را می تواند برای دریافت کنندگان ایجاد کند.

سازمان بهداشت جهانی: واکسن اختصاصی امیکرون بهترین گزینه برای مقابله با این ویروس است

سازمان بهداشت جهانی در مقاله‌ای که در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر کرده به صراحت تصریح می کند: بر اساس داده های موجود، استفاده از واکسن امیکرون، به عنوان آنتی ژن غالب از بابت دز یادآور، می تواند برای کسانی که واکیسناسیون خود را بر اساس واکسن های قبلی انجام داده اند، مفید باشد.

برکت پلاس مجوز مصرف عمومی گرفت

پس از انجام مطالعات مرحله تست انسانی و بررسی نتایج آن، واکسن کوویران برکت پلاس، مجوز مصرف عمومی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد. برکت پلاس نخستین واکسن در جهان است که برای مقابله با سویه امیکرون ویروس کرونا ساخته شده است. مردم شریف ایران می توانند برای دریافت این واکسن به پایگاه های تزریق واکسن کووید -۱۹ مراجعه کنند.

اکنون دوباره با شیوع گسترده سویه امیکرون ویروس کرونا، واکسن اختصاصی این سویه می تواند نقش بسزایی در کنترل آن ایفا کند.