شناسایی ۴۰ فروچاله در ابرکوه/خشکسالی ابرکوه ۲۶ ساله شد

سیدعلی مشکات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود درک شرایط و دغدغه مندی مردم شهرستان به دلیل جلوگیری از حفاری غیرمجاز و داشتن کمترین تعداد چاه غیرمجاز استان، بیش از ۴۰ مورد فروچاله و نشست زمین در این شهرستان ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: برداشت غیرمجاز و بی رویه آب علاوه بر افزایش عمق سفره و ایجاد فروچاله ها، باعث کاهش حجم آب شیرین و شوری منابع آبی شده و آبدهی بیشتر چاه ها نسبت به گذشته کم و روز به روز نیز کمتر می شود.

مشکات با بیان اینکه مهمترین اصل برای پایداری منابع آبی این شهرستان به صفر رساندن افت سفره های زیرزمینی است گفت: با توجه به کاهش بارندگی سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، تداوم حدود ۲۶ سال پدیده خشکسالی و افت سطح آب های زیرزمینی، لازم است که کشاورزان و بهره برداران به دلیل بحرانی بودن وضعیت منابع آبی این شهرستان، برداشت آب را بیشتر مدیریت کرده و با روی آوردن به روش های نوین در مدیریت مصرف سهیم باشند.

وی، کشت محصولات پرآبخواه و آبیاری غرقابی در مزارع و باغ ها را برخلاف الگوی کشت برشمرد و گفت: این روش های کشت در این بحران بی آبی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و آنچه تاکنون به سفره های آب زیرزمینی خسارت وارد کرده به سختی قابل جبران است.

رئیس اداره منابع آب ابرکوه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص حفاظت از منابع آب زیرزمینی و اجرای طرح خاموشی چاههای کشاورزی و طرح تحویل حجمی گفت: با همراهی بی نظیر کشاورزان و مسئولین شهرستان حدود ۹۹ درصد چاههای کشاورزی برقی مجهز به کنتور هوشمند شده اند.

مشکات افزود: طرح تحویل حجمی آب و نصب ابزار اندازه گیری بر روی همه چاهها در چارچوب برنامه سازگاری با کم آبی نیز در حال اجراست و امیدواریم تا چندسال دیگر بتوانیم افت سفره های زیرزمینی را به صفر برسانیم.