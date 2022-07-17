خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شرایط جغرافیایی و هم مرزی با کشورهای خارجی از جمله ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، غرب کشور شامل استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، اردبیل، کردستان، کرمانشاه به همراه استان‌های لرستان و همدان را در موقعیت شاهراهی ارتباط ایران به اروپا قرار داده، شاهراهی که با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک گسترش آن رونق اقتصادی کشور را به همراه دارد.

بی شک قطار توسعه استان‌های غرب کشور زمانی به حرکت درآمده و زمینه ساز رشد اقتصادی می‌شود که ظرفیت‌های ریلی، راهی، ترانزیتی و مرزی استان با برنامه ریزی اصولی مسئولان به کار گرفته شود موضوعی که سالهاست مورد غفلت تاریخی قرار گرفته است.

خبرگزاری مهر در پرونده‌ای وضعیت شبکه ریلی غرب کشور را مورد بررسی قرار داده است.

کاربران خبرگزاری مهر می‌توانند وضعیت شبکه ریلی غرب به تفکیک هر استان را به صورت مستمر در این خبرگزاری مطالعه کنند.

حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های زیربنایی نقش مهمی در دستیابی اهداف و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می‌کند.

بی تردید هر یک از شاخه‌های حمل و نقل اعم از زمینی، دریایی، هوایی از ویژگی‌های خاص خود برخوردار هستند اما در این میان حمل و نقل ریلی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد جایگاه ویژه ای دارد.

مصرف پایین انرژی، ایمنی بسیار بالا، ارزانی قیمت، امکان حمل و نقل انبوه بار و مسافر و آلایندگی کمتر محیط زیست ازجمله امتیازات برجسته صنعت راه آهن به شمار می‌رود.

حال با قرار گرفتن ایلام در مسیر اربعین جابجایی سالانه پنج میلیون زائر و صادرات میلیون دلاری کالا از مهران به عراق توسعه حمل و نقل ریلی در این استان اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

همین موضوع باعث شده تا صحبت از ایجاد شبکه ریلی در ایلام به میان آید طرحی که در ۱۶ سال اخیر ۲ بار کلنگ زنی شد و به علت‌های مختلف هنوز بر زمین مانده است.

ایجاد شبکه ریلی در ایلام علاوه بر سهولت در تردد و صادرات کالا می‌تواند نقش مهمی در حضور سرمایه گذار در این استان ایفا کند.

اجرای ۲ قطعه از طرح راه آهن ایلام در آینده‌ای نزدیک

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایندگان استان در خصوص ایجاد راه آهن به استان تلاش‌های بسیاری داشتند، صحبت‌های زیادی در این راستا انجام شده اما هنوز در این زمینه کار عملیاتی در این خصوص ندیدیم که این مهم انجام شود.

سارا فلاحی اضافه کرد: نمایندگان و مسئولان استانی در قضیه اجرای راه آهن به طور جدی ورود کرده‌اند و به شکل جدی پیگیر این موضوع هستیم.

وی افزود: هم اکنون مکاتباتی با وزارت راه و معاون وزیر در حوزه زیرساخت و راه آهن شده که ۲ قطعه از راه آهن ایلام در طی هفته آینده به مناقصه می‌رود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در لایحه بودجه سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان برای بحث راه آهن اختصاص داده شده بود اما امسال این عدد به یک هزار و ۹۰ میلیارد ریال افزایش یافته، البته منابع دیگر از جمله مشارکت‌ها بانک‌ها نیز برای اجرای طرح ضروری است.

وی ادامه داد: هم اکنون اتفاق خوبی که رخ داده اینکه قرار است در هفته آینده ۲ قطعه به مناقصه خواهد رود، یک قطعه آن ۱۷ کیلومتر از سمت اسلام آباد به سمت ایلام که بسیار بااهمیت است و دیگر قطعه از ایلام به سمت اسلام آباد است که این اتفاق بسیار مثبت است.

رایزنی برای جذب منابع مختلف برای اجرای راه آهن ایلام

وی عنوان کرد: طبق برآوردها برای ۲ قطعه شامل ۱۷ کیلومتر که از سمت ایلام به اسلام آباد و ۱۷ کیلومتر دیگر که از سمت اسلام به ایلام می‌آید نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به اعتبار نیاز است.

فلاحی تصریح کرد: البته برآورد اعتبارات این ۲ قطعه مربوط به سال گذشته و قطعاً اجرای این طرح اعتبار بیشتری می‌خواهد.

نماینده مردم ایلام افزود: با توجه به اعتباری که در لایحه گذاشته شده که یک هزار و ۹۰ میلیارد ریال است، به دنبال منابع دیگری هستیم که این طرح اجرایی شود.

وی ادامه داد: دستوری که از وزیر راه و شهرسازی گرفتیم که از محل تهاتر تفت بخشی از این اعتبار تأمین شود، بخشی دیگر از منابع نیز باید ماده ۵۶ اخذ شود.

فلاحی اضافه کرد: منابع ماده ۵۶ برای طرح‌هایی مصوب می‌شود که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، ولی در رابطه با راه آهن ایلام رایزنی شده و وزارت راه طرح راه آهن ایلام را به عنوان یکی از اولویت‌های خود به برنامه و بودجه فرستاده که بخشی از این اعتبار طرح از ماده ۵۶ تأمین شود.

وی گفت: مهم این است که بالاخره این طرح راه آهن شروع شود و مردم استان ببینند که بالاخره این راه آهن که صحبت می‌شود با تلاش نمایندگان و مسئولان استان در حال به نتیجه رسیدن است.

راه آهن جنوب ایلام در حد حرف ماند

علاوه بر وعده اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور از طریق خط ریلی غرب کشور، قرار بود خط ریلی اندیمشک-دهلران نیز اجرایی شود که این وعده نیز در حد حرف باقی مانده است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه تاکنون وعده‌های اجرایی شدن راه آهن از سمت اسلام آباد و اندیمشک به استان در حد حرف مانده است.

علیرضا پوراحمد با اشاره به اینکه طرح راه آهن ایلام از سمت اسلام آباد کرمانشاه تاکنون ۲ بار کلنگ زنی شده است، افزود: این طرح دارای هزینه‌های بسیار زیادی است و قطعاً به این زودی ها محقق نمی‌شود.

وی تصریح کرد: قطعاً اعتبارات دولتی پاسخگوی اجرای طرح راه آهن ایلام-اسلام آباد نیست، باید سعی شود از کمک‌های نهاده‌های مختلف از جمله هلدینگ ها یا گروه‌های سرمایه گذاری برای اجرای پروژه استفاده شود.

راه آهن نیاز اصلی استان ایلام است

امام جمعه ایلام نیز اخیراً در دیدار با جمعی از اهالی رسانه استان ایلام با اشاره به اینکه زیرساخت‌های استان ایلام نیازمند توجه در سطح ملی هستند، افزود: جاده‌های استان به دلایل مختلف از جمله مرز مهران و اربعین مورد استفاده تمام مردم ایران قرار دارد، بنابراین باید به زیرساخت‌های استان توجه شود.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار افزود: راه آهن نیاز اصلی استان ایلام است، در این استان آزادراه، بزرگراه و قطار وجود دارد و نیاز است مسئولان کشوری به این استان توجه ویژه داشته باشند.

وی گفت: در ایام مختلف سال به خصوص اربعین بیش از ۵ میلیون نفر از این استان تردد می‌کنند، قطعاً با توجه به محدودیت‌های جاده‌ها، بحث راه آهن باید در این استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

اتصال استان ایلام به شبکه ریلی در اولویت راه و شهرسازی ایلام

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی قطعات اول اتصال استان ایلام به شبکه ریلی از سمت استان‌های کرمانشاه و خوزستان جزو اولویت‌های اصلی راه و شهرسازی ایلام است.

عبدالله بهادری افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و قطعات جدیدی از طرح اتصال استان ایلام به شبکه ریلی در آینده نزدیک اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: مقرر شده وزارت راه و شهرسازی با پیش بینی اعتبار لازم، نسبت به تسریع در روند اجرای راه آهن استان حداکثر ظرفیت و توان خود را بکار گیرد.

بهادری عنوان کرد: قطعه اول راه آهن اسلام آباد-ایلام به طول ۱۷ کیلومتر با پیش بینی اعتبارات لازم اجرایی می‌شود.

وی گفت: طول خط راه آهن استان ۳۳۰ کیلومتر است.

با توجه به وعده‌های چندساله مسئولان کشوری و استانی برای اجرای راه آهن به رغم ۲ بار کلنگ زنی این طرح، فعلاً را آهن ایلام اجرایی نشده است.

با توجه به ظرفیت‌های مرزی استان ایلام و تردد سالانه زائران و صادرات کالا، اجرای طرح راه آهن کمک شایانی برای توسعه اقتصادی در استان ایلام و البته کل کشور خواهد بود.