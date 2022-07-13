به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ تیرماه) در بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی با ماده ۳ این طرح مبنی بر وظایف کمیته‌های کشوری و استانی با ۱۵۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ رأی موافقت کردند.

ماده ۳ این طرح از این قرار است:

وظایف کمیته‌های کشوری و استانی به شرح زیر است:

الف- بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل

ب- احراز شرایط اعضای ارکان و مسئولان تشکل موضوع ماده (۵) این قانون

پ- بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن

ت- نظارت بر فعالیت تشکل‌ها مطابق این قانون

ث- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون

ج- بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه تشکل‌ها

چ- رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل‌ها در چهارچوب این قانون

ح- توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکل‌ها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال موضوع مواد (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۴)، (۱۶) و (۱۷) این قانون

بر اساس تبصره این ماده، نماینده دستگاه اجرایی موضوع جز (۸) بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) مکلف هستند گزارش ارسالی سالانه فعالیت تشکل‌ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کمیته ارائه کنند.