به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «ششدر» به کارگردانی علیرضا سعیدی کیاسری که بخش عمده آن در کلبهای متروک و قدیمی در یکی از روستاهای شمال کشور تصویربرداری شده، روزهای پایانی امور فنی را طی میکند.
این فیلم با رویکردی روانشناسانه از زاویه دیدی تازه به یکی از جدیترین چالشهای رایج در میان برخی از مردم جامعه میپردازد که منجر به بروز آسیبهای روحی و جسمی و ایجاد تنش روانی شده بهطوری که زندگی و حتی سرنوشت آنها را دچار بحران میکند.
سعیدی کیاسری که به عنوان فیلمنامهنویس و روزنامهنگار سینمایی فعالیت دارد، تجربه کارگردانی فیلمهای کوتاه و مستند را نیز در کارنامه خود داشته که از جمله میتوان به فیلمهای «قاتل برادرم» و «قبل از باران» اشاره کرد.
در خلاصه داستان فیلم کوتاه «ششدر» آمده است: جهان در هم تنیده از چاله به چاه افتاده، سایه روشن سیال سقوط است، در حصار ذهن بازنده او.
عوامل تهیه و تولید این فیلم که مدت زمان آن پانزده دقیقه است، عبارتند از؛ تهیهکننده: نیره زمانی کیاسری. نویسندگان فیلمنامه: علیرضا سعیدی کیاسری، منیره شکرویان. کارگردان: علیرضا سعیدی کیاسری. دستیار کارگردان و برنامهریز: پیام میرتبریزیان. منشی صحنه: سمیرا آرسته. مدیر فیلمبرداری: عباس قاسمنژاد.دستیاران فیلمبردار: علی یعقوبی، امیرحسین داداشی. صدابردار صحنه: نورالله طور سوادکوهی. تدوین: پویان شعلهور. صداگذار: گیسو آزادروش (استودیو شهر صدا). اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده (استودیو خط فرضی). ساخت موسیقی: آوا راستی. طراح صحنه: علیرضا سعیدی کیاسری. طراح و مجریگریم: مائده محمدیان امیری. طراح لباس: سمیرا آرسته. گرافیست: روح الله شجاعی کیاسری. مترجم: محمدحسن شرف الدینزاده. زیرنویس: رضا تاریوردی. مشاور روانشناسی: دکتر حسن عالیشاه. مدیر تولید: پیام میرتبریزیان. مدیر صحنه و تدارکات: عادل بابایی. پشتیبانی تولید: سید مسیح موسوی. تدارکات: ساجد مصطفیزاده. حمل و نقل: محمد ذبیحی. پشتیبانی فنی: شرکت تجهیزات سینمایی پارس لنز. روابط عمومی: محمدرضا سعیدی. بازیگران: نیلوفر واحدیان فرح آبادی، نیلوفر زواری، عادل بابایی. صداپیشه: علی دنیوی.
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