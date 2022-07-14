شناسایی ۵۲۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۴۵ نفر بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۲۳۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۶۴۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۵۱ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۶۴ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۶۶ هزار و ۴۷۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۴۱۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۸۳۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.