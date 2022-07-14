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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۹

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۵۲۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۴۵ نفر بستری شدند

شناسایی ۵۲۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۴۵ نفر بستری شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۲۳۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۲۳۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۶۴۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۵۱ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۶۴ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۶۶ هزار و ۴۷۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۴۱۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۸۳۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5537526

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    نظرات

    • علی FR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      1 0
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      چقدر جالب که امار فوتی ها از ده تجاوز نمی کنه. باز هم کرونا هوشمند شد و حداسش به آمار جمع شد!!!!

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