به گزارش خبرنگار مهر، کارت زرد مجلس به وزیر جهاد، پرداخت ۷۹ درصد از مطالبات گندمکاران، قاچاق شیرخشک به کشورهای همسایه وعدم تسویه مطالبات ارزی واردکنندان نهاده های دامی از جمله اخبار مهم کشاورزی در هفته جاری است.

در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح دیروز (۲۱ تیرماه سه شنبه) در صحن علنی مجلس در جریان سوال از سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی از توضیحات او قانع نشدند و با ۷۹ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ رأی به او کارت زرد دادند.

محمد صفایی نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی سوال کننده از وزیر جهاد کشاورزی بود و عملکرد او درباره مدیریت در تعاون روستایی را مورد پرسش قرار داد اما از توضیحات او قانع نشد. (اینجا بخوانید)

همچنین اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به رئیس جمهور از تأخیر در تسویه مطالبات ارزی شرکت‌های واردکننده انتقاد کرد، در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۱۱/‌۰۴/‌۱۴۰۱‬ به استحضار می‌رساند؛ بدهی ارزی دولت به تأمین کنندگان کالاهای اساسی دو ماهه شد. همانطور که قبلاً به استحضار رسیده است با وجود گذشت ۶۰ روز از تحویل ۴۶۰ هزار تن نهاده دامی به نرخ ارز ترجیحی توسط ۲۰ شرکت بخش خصوصی از طریق سامانه بازارگاه هیچیک از وعده‌های مسئولین ذیربط در تأمین فوری ارز این محموله‌ها محقق نشده است.

این تأخیر خسارت‌های جبران ناپذیر به فعالین حلقه اول زنجیره تولید پروتئین کشور ایجاد کرده و قطعاً موجبات بی اعتمادی به وعده‌های مسئولین را در پی خواهد داشت. قطعاً تصدیق خواهید فرمود که حسب فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در شرایط حاضر هیچ چیز خسارت بارتر از اقداماتی که باعث سلب اعتماد از اعتبار مسئولین باشد نیست. متأسفانه این وضعیت از جمله مصادیقی است که کاملاً با تلاش‌های شبانه روزی و مجاهدانه جنابعالی مبنی بر اثبات صادق الوعده بودن دولت سیزدهم در تعارض است. (اینجا بخوانید)

و عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت مبلغ جزئی از مطالبات گندمکاران در هفته جاری، گفت: تا امروز ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۵۷ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که این رقم نسبت به کل خرید سال گذشته ۵۰۰ هزار تن رشد دارد.

وی اضافه کرد: در مجموع تاکنون ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده و به عبارتی شرکت بازرگانی دولتی ایران هنوز پول حدود یک میلیون تن گندم خریداری شده از کشاورزان را پرداخت نکرده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: دولت باید توجه داشته باشد که به ازای هر کیلوگرم گندمی که کشاورزان به دلالان می‌فروشند و یا به عنوان خوراک دام مصرف می‌شود، میزان واردات افزایش می یابد.

همچنین هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌هایی که برای تولیدکنندگان در این حوزه بوجود آمده است، گفت: اتفاقاتی که در طول ماه‌های گذشته رخ داده و قبلاً نیز مرتب درباره آن اطلاع رسانی و هشدار داده شده، منجر به توقف ۴٠ درصد خطوط تولیدی در این بخش شده است.

وی تاکید کرد که در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم رسیدگی به وضعیت تولیدکنندگان، در آینده نیز با چالش‌های بسیار جدی تر در تولید شیرخشک نوزاد مواجه خواهیم شد.

تحویل زاده با اشاره به قیمت گذاری دستوری برای شیرخشک نوزاد، افزود: بیش از ۵٠ درصد واحدهای تولیدی در حال حاضر با زیان انباشته مواجه هستند.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه جامعه هدف واحدهای تولیدی در این حوزه، نوزادان هستند، واحدها نیز تمام تلاش خود را برای حفظ تولید می‌کنند تا علاوه بر حفظ آرامش جامعه، برند خود را نیز نگه دارند اما در حال حاضر شرایط برای آنان بسیار دشوار شده است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ارز ترجیحی به نیما نیز افزود: این مسأله هزینه ترخیص مواد اولیه را از گمرکات ۵ تا ۶ برابر کرده و نامه نگاری با مسئولان مختلف در این زمینه بی نتیجه مانده است.

تحویل زاده با بیان اینکه به دلیل جنگ اوکراین و روسیه قیمت جهانی مواد اولیه شیرخشک به شدت افزایش یافته و در بسیاری از نقاط دنیا نیز کمبود ایجاد شده است، گفت: در چنین شرایطی ما باید بسیار هوشیارتر عمل کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این در سال‌جاری با رشد ۵٧ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و افزایش قیمت ملزومات بسته بندی از جمله قوطی، چسب، لیبل و قاشق مواجه بودیم که هزینه تمام شده تولید را به شدت افزایش داده است.

تحویل زاده توضیح داد که بعد از حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی و افزایش قیمت شیرخام، قیمت هر کیلوگرم شیر خشک صنعتی به ١۴٠ تا ٢٠٠ هزار تومان رسیده در حالی که قیمت شیرخشک نوزاد بین ٣٨ تا ۵٠ هزار تومان است و این امر خطر قاچاق شیرخشک نوزاد و استفاده از آن به عنوان شیرخشک صنعتی را افزایش می‌دهد که نکته خطرناکی است ضمن اینکه با قاچاق این محصول به کشورهای همسایه مواجه هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ماه‌های اخیر تأمین ارز از سوی سازمان غذا و دارو نیز با تأخیر زیادی مواجه و میزان ارز تخصیصی ناچیز بوده است، گفت: این امر سبب شده ما در خرید مواد اولیه نسبت به رقبای خارجی خود، عقب بمانیم و نتوانیم به موقع مواد اولیه را خرید و وارد کشور کنیم و در صورت ادامه این روند در یکماه آینده تولید و بازار با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.