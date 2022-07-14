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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۸

پس از لغو اردوی ترکیه؛

تهران بهتر از کردان برای پرسپولیس شد

تهران بهتر از کردان برای پرسپولیس شد

تیم فوتبال پرسپولیس در صورت عدم توانایی در برگزاری اردوی خارجی هیچ جایی جز تهران را برای ادامه تمرینات پیش فصل انتخاب نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فصل پیش رو از بیست و یکم مردادماه سال جاری باعث برگزاری تمرینات پیش فصل تیم‌ها در گرمای تابستان شد تا پرسپولیس تصمیم بگیرد اردویی را به مدت ۱۰ روز در کشور ترکیه برگزار کند.

با این حال عدم تأمین اسپانسر مالی لازم برای اعزام کاروان پرسپولیس باعث شد تا این تیم از سفر به ترکیه باز مانده و تمرینات خود را در تهران دنبال کند.

همین امر باعث شد تا پیشنهاداتی به یحیی گل محمدی برای برگزاری اردو در کردان کرج یا اردبیل داده شود اما سرمربی سرخپوشان با توجه به کمبود زمین چمن مناسب با آنها مخالفت کرده است.

گل محمدی برگزاری اردوی داخلی را در فصل تابستان در منطقه‌ای جز تهران قبول ندارد و تنها خواسته‌اش برگزاری اردوی خارجی بود که آن هم محقق نشد.

کد مطلب 5537773

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    نظرات

    • آرش RO ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      13 1
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      بگو بابا حمید سجادی مانع اردو پرسپولیس شده نه اسپانسر وغیر همه میدونن که ازوقتی سجادی اومده چوب لای چرج پرسپولیس میگذاره هنوزفکرمیکنید به خاطرپول اسپانسرهست نه ماجدی ازیه طرف سجادی ازیه طرف سازمان لیگ ازیه طرف معاون سجادی دارن ازپارسال پرسپولیس نابود میکنن لعنت بهشون
    • Rm IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      1 1
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      خداوکیلی مسخره تراز اینم میشه تابلو تر از ین دیگه چطوری میشه که استقلال بده ترکیه ولی پرسپولیس نزارن مگه هر دوتا زیر نظر وزارت ورزش نیست چرا اینقدر فرق می زارم خب نامردا چرا واگذار نمیکنن به صاحبان اصلیش
    • ابراهیم IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      0 1
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      خب پرسپولیس یک تیم مردمیست و مطعلق به خیل بزرگی از طبقه متوسط وفقیر ايران،این طبیعیست که باید اردوی پیش فصلش در تهران برگزار بشه مثل بعضی از تیما حکومتی اداره نمیشه.

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