تهران بهتر از کردان برای پرسپولیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فصل پیش رو از بیست و یکم مردادماه سال جاری باعث برگزاری تمرینات پیش فصل تیم‌ها در گرمای تابستان شد تا پرسپولیس تصمیم بگیرد اردویی را به مدت ۱۰ روز در کشور ترکیه برگزار کند.

با این حال عدم تأمین اسپانسر مالی لازم برای اعزام کاروان پرسپولیس باعث شد تا این تیم از سفر به ترکیه باز مانده و تمرینات خود را در تهران دنبال کند.

همین امر باعث شد تا پیشنهاداتی به یحیی گل محمدی برای برگزاری اردو در کردان کرج یا اردبیل داده شود اما سرمربی سرخپوشان با توجه به کمبود زمین چمن مناسب با آنها مخالفت کرده است.

گل محمدی برگزاری اردوی داخلی را در فصل تابستان در منطقه‌ای جز تهران قبول ندارد و تنها خواسته‌اش برگزاری اردوی خارجی بود که آن هم محقق نشد.