نخست وزیر عراق همزمان با حضور بایدن، عازم عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق روز جمعه همزمان با حضور رئیس جمهور آمریکا در جده، عازم عربستان شد.

الکاظمی قبل از عزیمت به عربستان در یک نشست مطبوعاتی تأیید کرد که در نشست جده با ریاض، مصر، اردن و آمریکا درباره عادی سازی روابط با تل آویو گفتگو نخواهد شد.

نخست وزیر عراق افزود: «همکاری انرژی و تغییرات اقلیمی پرونده‌هایی است که در نشست جده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»

مصطفی الکاظمی همچنین گفت: «ما با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در مورد توافق استراتژیک در جنبه‌های بهداشتی و اقتصادی گفتگو خواهیم کرد.»

الکاظمی همچنین تاکید کرد که خبر گفتگو درباره عادی سازی روابط با تل آویو تلاشی برای سردرگمی و دور کردن عراق از نقش برجسته ای است که در منطقه ایفا می‌کند. به گفته الکاظمی، عراق نه امروز و نه فردا به هیچ محور نظامی یا اتحادی تعلق نخواهد گرفت و پایگاهی برای تهدید کشورهای همسایه نخواهد بود، چون شعار ما اول عراق است.

پیش از این نیز، دفتر رسانه‌ای مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق طی بیانیه ای از مشارکت وی در نشست عربستان خبر داده بود. این بیانیه اعلام کرده بود: در این نشست موضوعات انرژی، امنیت غذایی و چالش‌های محیط زیست مورد بحث قرار خواهد گرفت و گام‌های همکاری و شراکت و هماهنگی مشترک پیرامون این موضوعات سرنوشت ساز که تمام ملت‌های منطقه از آن رنج می‌برند، ترسیم خواهد شد.

در بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق همچنین آمده بود که مشارکت الکاظمی در این نشست در پاسخ به دعوت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و تداوم پایبندی دولت عراق به توسعه روابط دیپلماتیک و اهتمام به حفظ جایگاه بین المللی عراق و تمسک به اصل اعتدال، حفظ توازن و دوری از سیاست محوربندی و ائتلاف‌ها صورت می‌گیرد.