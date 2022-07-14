بلینکن با نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به همراه جو بایدن رئیس جمهور این کشور به فلسطین اشغالی سفر کرده است از دیدار خود با یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، بلینکن اعلام کرد که با یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و رایزنی کرده است.

وزیر خارجه آمریکا در صفحه توئیتر خود نوشت که پس از ورود به اورشلیم (قدس اشغالی) به همراه جو بایدن رئیس جمهور این کشور، شخصاً با یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و رایزنی کرده است.

بلینکن گفت: ما پیرامون راهکارهای تقویت بیشتر روابط دوجانبه حیاتی رایزنی کردیم.

وزیر خارجه آمریکا افزود: ما به چالش‌های جهانی مربوط به نگرانی‌های متقابل رسیدگی می‌کنیم و پایبندی ایالات متحده به صلح و امنیت در منطقه را تقویت می‌کنیم.

لازم به ذکر است که جو بایدن برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعاتی پیش به تل آویو سفر کرد.

پس از فرود هواپیمای «اِیر فُرس وان» و خروج «بایدن» از آن، مراسم استقبال از وی با حضور «یائیر لاپید» نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی و «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین این رژیم آغاز شد.

«جو بایدن» در مراسم استقال در سخنانی گفت: این نخستین سفر من به اسرائیل در زمان ریاست جمهوری من است. روابط ما با اسرائیل بسیار قوی تر و عمیق تر از قبل است. با اسرائیل در تلاش برای تقویت سامانه‌ های دفاعی از جمله سامانه گنبد آهنین و نیز سیستم لیزری خواهیم بود. در این سفر، پیرامون حمایت همیشگی خود از راه حل تشکیل دو کشور بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.