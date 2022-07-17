سفر بایدن به تل آویو شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دنی دانون»، سفیر سابق رژیم صهیونیستی نزد سازمان ملل روز یکشنبه گفت که سفر «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا به منطقه شکست خورده است.

دنی دانون عصر یکشنبه در حساب رسمی خود در توئیتر اظهار داشت که سفر بایدن به اسرائیل شکست خورده است و اولین نشانه‌های این شکست، سخنان اخیر مقامات ایرانی از توان نظامی خودشان است، به ویژه پس از آن که ایرانی‌ها در سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه متوجه شدند که دیگر گزینه نظامی روی میز نیست.

دانون همچنین خاطرنشان کرد که «یائیر لاپید»، نخست وزیر کنونی اسرائیل، فاجعه‌ای برای تل آویو است.

اظهار نظر این دیپلمات صهیونیستی تنها چند ساعت پس از آن صورت می‌گیرد که کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی روز یکشنبه در گفتگو با الجزیره تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در دوران ضعف به سر می‌برد و حمایت‌های بایدن آن‌ها را از این وضعیت نجات نخواهد داد. ضربه زدن به امنیت ایران از سوی کشورهای همسایه با پاسخ ما علیه این کشورها و همچنین پاسخ مستقیم ما علیه رژیم صهیونیستی همراه خواهد شد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ۲۲ تیر ماه (چهارشنبه هفته گذشته) با سفر به سرزمین‌های اشغالی با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار کرده بود. پس از فرود هواپیمای «اِیر فُرس وان» و خروج «بایدن» از آن، مراسم استقبال از وی با حضور «یائیر لاپید» نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی و «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین این رژیم آغاز شد.

«جو بایدن» در مراسم استقبال در سخنانی گفت: با اسرائیل در تلاش برای تقویت سامانه‌های دفاعی از جمله سامانه گنبد آهنین و نیز سیستم لیزری خواهیم بود. در این سفر، پیرامون حمایت همیشگی خود از راه حل تشکیل دو کشور بحث و تبادل نظر خواهیم کرد. ما به دنبال صلح هستیم و اجازه تکرار اشتباهات گذشته را نمی‌دهیم! روابط عمیقی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد. برای صلح و ثبات در منطقه تلاش می‌کنیم!

المیادین پس از اتمام سخنان جو بایدن در خبری فوری اعلام کرد: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مراسم استقبال در فرودگاه بن گوریون حتی یک کلمه هم به موضوع ایران اشاره نکرد.