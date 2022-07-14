بایدن: درباره اهمیت ادغام کامل اسرائیل در منطقه حرف زدیم+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا که از دیروز در سرزمین های اشغالی به سر می برد، با «یائیر لاپید» نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد.

میدل ایست نیوز نیز در این باره اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا دومین روز سفر خود به منطقه را با دیدار دوجانبه با نخست وزیر اسرائیل آغاز کرد.

العربیه نیز در این باره ادعا کرد که «یائیر لاپید» نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در دیدار با «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا پیرامون تشکیل یک پیمان منطقه ای برای تقابل با خطر ایران صحبت کرده است!

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، «بایدن» پس از دیدار با «لاپید» خطاب به خبرنگاران گفت: ما در مورد اهمیت ادغام کامل اسرائیل در منطقه صحبت کردیم. فکر می کنم اکثریت مردم آمریکا، نه فقط دولت من، کاملاً به امنیت اسرائیل متعهد هستند!

به گزارش الجزیره، نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران از یک سو و زرادخانه های مخفی این رژیم مدعی شد: ایران هسته ای وجود نخواهد داشت، زیرا نه تنها تهدیدی برای اسرائیل، بلکه برای جهان است! ما برای ایجاد یک ائتلاف میانه رو در تلاش هستیم!

وی در این باره افزود: سفر رئیس‌ جمهور آمریکا به عربستان سعودی برای اسرائیل هم حائز اهمیت است.

برخی از رسانه ها اعلام کردند که قراراست رئیس‌ جمهور آمریکا و نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی تا ساعاتی دیگر کنفرانس خبری مشترکی را برگزار کنند.