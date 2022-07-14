بایدن در جنگ علیه نوار غزه به ما کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه با «بنیامین نتانیاهو» رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

گفته شده که نتانیاهو پس از این دیدار کوتاه، دیدارش با بایدن را گرم و صمیمی عنوان کرده و از او به خاطر دوستی عمیق و پایبندی ثابت به حفظ امنیت تل آویو تشکر کرده است.

نتانیاهو در همین ارتباط به کمک‌های آمریکا در جریان بمباران غزه اشاره کرده و گفت: در جنگ اخیر علیه غزه، از بایدن خواسته بود برای شارژ و تقویت هرچه بیشتر سامانه گنبد آهنین به رژیم صهیونیستی کمک کند و او هم این کار را کرد.

نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی که در دادگاه نیز دارای پرونده فساد است، در دیدار خود با بایدن بر ضرورت تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران و لزوم وجود یک گزینه نظامی تهاجمی علیه این کشور تاکید کرده است.

لازم به ذکر است که جو بایدن برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعاتی پیش به تل آویو سفر کرد.

«جو بایدن» در تل آویو در جریان سخنانی گفت: این نخستین سفر من به اسرائیل در زمان ریاست جمهوری من است. روابط ما با اسرائیل بسیار قوی‌تر و عمیق‌تر از قبل است. با اسرائیل در تلاش برای تقویت سامانه‌های دفاعی از جمله سامانه گنبد آهنین و نیز سیستم لیزری خواهیم بود. در این سفر، پیرامون حمایت همیشگی خود از راه حل تشکیل دو کشور بحث و تبادل نظر خواهیم کرد. ما به دنبال صلح هستیم و اجازه تکرار اشتباهات گذشته را نمی‌دهیم! روابط عمیقی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد. برای صلح و ثبات در منطقه تلاش می‌کنیم!