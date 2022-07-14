اجرای ۱۵۰۰ ویژه برنامه با موضوع عفاف و حجاب در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته پازوکی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد امام و شهدا اظهار داشت: بیش از ۲ هزار مرد در ۲۱ تیر ۱۳۱۴ در مسجد گوهرشاد به دنبال کشف حجاب رضاخانی که به نوعی تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی بود در مقابل رژیم سفاک پهلوی و رضاخانی ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه امروز یکی از مهمترین اهداف دشمن ترویج بی غیریتی در مردان و بیعفتی و بیحجابی در زنان است، افزود: دشمن به این نتیجه رسید که با ترویج بیحجابی میتواند به اهداف خود برسد.
پازوکی با بیان اینکه ترویج بی حجابی، بی عفتی را به دنبال دارد، بیان داشت: بی عفتی هم بی حیایی را به دنبال دارد و نتیجه بیحیایی خیانت است که منجر به طلاق خواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: هدف دشمن از طلاق، فروپاشی خانوادهها است؛ کما اینکه یکی از مقامات بلند پایه آمریکا در خصوص بی حجابی و بی عفتی میگوید هر زن چادری در کوی و برزن ایران به منزله پرچم جمهوری اسلامی ایران است لذا ما برای براندازی این نظام باید حجاب را سست کنیم.
وی اضافه کرد: دشمن برای ترویج بی حجابی و بی عفتی در زنان و بی غیرتی در مردان برنامه ریزی فراوانی کرد.
پازوکی با بیان اینکه یکی از اهداف استکبار زدن فرهنگ و بنیان خانواده است، خاطرنشان کرد: زدن نظام آموزشی جامعه از مهدکودکها، مدارس و دانشگاهها سرچشمه میگیرد و زدن الگوهای برتر و موفق جامعه از جایگزینی الگوهای نادرست و غلط به جای الگوهای درست و زدن خانواده نیز فروپاشی جامعه را به دنبال دارد.
این مسئول ادامه داد: ترویج و تبیین سبک زندگی فاطمی و اسلامی و پیاده سازی الگوی سوم و معرفی الگوی سوم زن نه شرقی نه غربی برای زنان عالم بویژه زنان مسلمان در ایران عزیز یکی از مهمترین برنامههای ما در بسیج جامعه زنان است.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه کربلا با بیان اینکه غرب به زن نگاه جنسیتی و ابزاری دارد و در شرق نیز نگاه حاشیه نشینی را شاهد هستیم، افزود: اما در نگاه اسلام زن آزاد و مقام بسیار والا و ارزشمندی دارد و با پوشش اسلامی و محجبه بودن خود نقشهای مهمی را در عرصههای مختلف جامعه ایفا میکند و آزادی کامل دارد.
پازوکی با بیان اینکه بسیج جامعه زنان به مناسبت هفته عفاف و حجاب با همکاری دستگاهها و نهادها برنامه ریزی خوبی را برای اجرای برنامهها داشته است، گفت: بیش از ۱۵۰۰ برنامه با ۲۵ عنوان برنامهای در فضای حقیقی و مجازی برنامه یزی شد که در سواحل، پارکها و تفرجگاهها و در تمامی شهرستانها در این هفته و تا پایان سال اجرا خواهد شد.
وی بیان داشت: پیاده روی خانوادگی با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی همراه با جشن غدیر، جشنواره طهورا با هدف شناسایی و انتخاب طرحهای برتر فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب و تجلیل از برترینهای حجاب بانوان، بازخوانی واقعه مسجد گوهرشاد در قالب تقاله خوانی و خطبه خوانی و تجمع بزرگ مادران و دختران با عنوان مدافعان حریم خانواده و تجلیل از برترینها همراه با قرائت میثاق نامه و بیانیه خواهران از جمله برنامههاست.
وی همچنین برپایی نمایشگاههای حجاب و عفاف و فروش و عرضه پوشاک اسلامی و دوخت چادر و مقنعه رایگان در تمامی سطح شهرستانها، حوزهها و پایگاهها، اجرای ویژه برنامه «سفیران مهر» مادران و دختران به همراه اهدای شاخه گل و هدایا به زنان و دختران در خیابان و پارکها و دعوت به حجاب از دیگر برنامههای این مناسبت است.
این مسئول، برپایی موکبهای فرهنگی هنری، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، عرضه محصولات خانوادگی، برپایی میزهای خدمت در پارکها، سواحل و تفرجگاهها، پاسخگویی به شبهات و سوالات توسط اقشار بسیج، برپایی میز مشاوره رایگان برای عموم جامعه، اجرای سرود پاتوقی به همراه جنگ شادی با موضوع غدیر و عفت و غیرت، برگزاری کارگاهها و نشستها با موضوع زیست عفیفانه و دورهمی دخترانه و اکران فیلم «من میترا نیستم» مستند شهید «زینب کمایی» را از اهم برنامهها در این هفته عنوان کرد.
پازوکی در پایان اجرای قوانین بر زمین مانده ۱۰۲۰۲۱ در خصوص تحکیم بنیان خانواده و قانون ۶۳۸ برخورد با بی حجابی، بی عفتی و بی حیایی را در جامعه از مسئولین متولی خواستار شد.
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