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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۳

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد؛

ایجاد پنجره یکپارچه دولت به صورت هوشمند

ایجاد پنجره یکپارچه دولت به صورت هوشمند

مشهد ـ معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تاکید دولت بر ایجاد پنجره یکپارچه دولت به صورت هوشمند گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی کشور باید حداقل ۳۰ درصد خدمات پرکاربرد خود را تا شهریور ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از گواهینامه مشهد نخستین شهر هوشمند کشور از اتحادیه بین المللی مخابرات و همچنین رونمایی از تفاهمنامه اجرای پروژه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری با اشاره به تاکید دولت بر ایجاد پنجره یکپارچه دولت به صورت هوشمند اظهار کرد: بر مبنای تبصره هفت بند «و» قانون بودجه سال جاری، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور و از جمله شهرداری‌ها باید بتوانند حداقل ۳۰ درصد خدمات پرکاربرد خود را تا شهریور ماه ایجاد کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در پنجره خدمات، احراز هویت مردم در مراجعه به سازمان‌های دولتی به صورت واحد صورت می‌گیرد و فرد با یک بار احزار هویت تمام خدمات مورد نیاز را خواهد گرفت.

وی بیان کرد: قانون این اجازه را داده است که تا شهریور ماه زیر ساخت لازم برای این موضوع فراهم شود و بر همین اساس ۲۰ دستگاه کلیدی در اردیبهشت ماه سال جاری به این سامانه متصل شدند.

خوانساری افزود: هم اکنون در حال هماهنگی با سایر ارگان‌ها برای پیوستن به این درگاه هستیم و شورای عالی فناوری اطلاعات آئین نامه لازم را نیز تهیه و تدوین کرده است و دستگاه‌ها در حال آماده شدن برای اجرای این قانون هستند و تصور ما این است که زودتر از تاریخ مشخص شده بتوانیم خواسته رئیس جمهور و وزیران در ارائه خدمات فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص جایگاه هوش مصنوعی در کشورمان نیز گفت: با وجود اینکه در توسعه علمی و تهیه مقاله‌های دانشی و پژوهشی در دنیا جایگاه ویژه ای در اختیار داریم ولی در حوزه بهره برداری از آن برای ارائه خدمت به مردم در ابتدای مسیر هستیم.

وی افزود: در حوزه هوشمند سازی و دسترسی به اطلاعات برای ارائه خدمات، باید زیر ساخت و قوانین لازم، ایجاد شود که این زیر ساخت‌ها پردازشی است و به سرورهای خاص خود در حوزه هوش مصنوعی نیاز دارد و برای ارائه خدمت به مردم در دستگاه‌ها و سازمان‌ها، باید در چهارچوب قانونی با لحاظ محرمانگی برای ذی‌نفعان آن خدمت هوشمند باشد.

خوانساری ادامه داد: هم اکنون قوانین این حوزه مراحل نهایی شدن خود را بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌گذراند تا ضمن حفظ حقوق مردم و دسترسی به داده‌ها، امکان ارائه خدمت وجود داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اطلاعات با توجه به الزاماتی که در تعریف این شبکه وجود دارد می‌تواند به خدمت پایدار و امن به مردم کمک کند تا آنها برای دریافت خدمات مورد نیاز با امنیت و اطمینان به اینترنت مراجعه کنند.

وی افزود: خدماتی که در داخل کشور به مردم ارائه می‌شود باید به شکل امن و همراه با ملاحظات امنیتی از سوی پدافند غیر عامل باشد تا از سوی دشمنان مورد حمله سایبری قرار نگیریم.

رسیدن به بلوغ فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

در این مراسم عبدالله ارجائی، شهردار مشهد نیز اظهار کرد: باید سال‌ها قبل به عرصه فناوری اطلاعات وارد می‌شدیم و آنچه که امروز مورد تاکید است رسیدن به بلوغ فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که البته دوران رشد آن نیز سپری شده است.

شهردار مشهد بیان کرد: چالش اصلی در این حوزه موضوع امنیت در فناوری ارتباطات است و این انتظار وجود دارد که در این خصوص هیچ کوتاهی صورت نگیرد. همچنین موضوع تجاری سازی و تغییر سبک زندگی مردم نیز دارای اهمیت است زیرا فضای مجازی نوع دیگری از زندگی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: فضای مجازی این فرصت را فراهم آورده است که مردم سبک زندگی خود را تغییر دهند و آیا ما برای این مدل زندگی مردم آماده هستیم که به شهروند مجازی و حقیقی ارائه خدمات کنیم؟

ارجائی گفت: از رهگذر فناوری ارتباطات تمی توان به مردم تمامی خدمات با ایجاد اشتغال چندین برابری همراه با کیفیت تحویل داد.

کد مطلب 5538063

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