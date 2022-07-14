به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از گواهینامه مشهد نخستین شهر هوشمند کشور از اتحادیه بین المللی مخابرات و همچنین رونمایی از تفاهمنامه اجرای پروژه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری با اشاره به تاکید دولت بر ایجاد پنجره یکپارچه دولت به صورت هوشمند اظهار کرد: بر مبنای تبصره هفت بند «و» قانون بودجه سال جاری، تمام دستگاههای اجرایی کشور و از جمله شهرداریها باید بتوانند حداقل ۳۰ درصد خدمات پرکاربرد خود را تا شهریور ماه ایجاد کنند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: در پنجره خدمات، احراز هویت مردم در مراجعه به سازمانهای دولتی به صورت واحد صورت میگیرد و فرد با یک بار احزار هویت تمام خدمات مورد نیاز را خواهد گرفت.
وی بیان کرد: قانون این اجازه را داده است که تا شهریور ماه زیر ساخت لازم برای این موضوع فراهم شود و بر همین اساس ۲۰ دستگاه کلیدی در اردیبهشت ماه سال جاری به این سامانه متصل شدند.
خوانساری افزود: هم اکنون در حال هماهنگی با سایر ارگانها برای پیوستن به این درگاه هستیم و شورای عالی فناوری اطلاعات آئین نامه لازم را نیز تهیه و تدوین کرده است و دستگاهها در حال آماده شدن برای اجرای این قانون هستند و تصور ما این است که زودتر از تاریخ مشخص شده بتوانیم خواسته رئیس جمهور و وزیران در ارائه خدمات فراهم شود.
معاون وزیر ارتباطات در خصوص جایگاه هوش مصنوعی در کشورمان نیز گفت: با وجود اینکه در توسعه علمی و تهیه مقالههای دانشی و پژوهشی در دنیا جایگاه ویژه ای در اختیار داریم ولی در حوزه بهره برداری از آن برای ارائه خدمت به مردم در ابتدای مسیر هستیم.
وی افزود: در حوزه هوشمند سازی و دسترسی به اطلاعات برای ارائه خدمات، باید زیر ساخت و قوانین لازم، ایجاد شود که این زیر ساختها پردازشی است و به سرورهای خاص خود در حوزه هوش مصنوعی نیاز دارد و برای ارائه خدمت به مردم در دستگاهها و سازمانها، باید در چهارچوب قانونی با لحاظ محرمانگی برای ذینفعان آن خدمت هوشمند باشد.
خوانساری ادامه داد: هم اکنون قوانین این حوزه مراحل نهایی شدن خود را بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را میگذراند تا ضمن حفظ حقوق مردم و دسترسی به دادهها، امکان ارائه خدمت وجود داشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اطلاعات با توجه به الزاماتی که در تعریف این شبکه وجود دارد میتواند به خدمت پایدار و امن به مردم کمک کند تا آنها برای دریافت خدمات مورد نیاز با امنیت و اطمینان به اینترنت مراجعه کنند.
وی افزود: خدماتی که در داخل کشور به مردم ارائه میشود باید به شکل امن و همراه با ملاحظات امنیتی از سوی پدافند غیر عامل باشد تا از سوی دشمنان مورد حمله سایبری قرار نگیریم.
رسیدن به بلوغ فعالیتهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
در این مراسم عبدالله ارجائی، شهردار مشهد نیز اظهار کرد: باید سالها قبل به عرصه فناوری اطلاعات وارد میشدیم و آنچه که امروز مورد تاکید است رسیدن به بلوغ فعالیتهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که البته دوران رشد آن نیز سپری شده است.
شهردار مشهد بیان کرد: چالش اصلی در این حوزه موضوع امنیت در فناوری ارتباطات است و این انتظار وجود دارد که در این خصوص هیچ کوتاهی صورت نگیرد. همچنین موضوع تجاری سازی و تغییر سبک زندگی مردم نیز دارای اهمیت است زیرا فضای مجازی نوع دیگری از زندگی را برای مردم ایجاد کرده است.
وی افزود: فضای مجازی این فرصت را فراهم آورده است که مردم سبک زندگی خود را تغییر دهند و آیا ما برای این مدل زندگی مردم آماده هستیم که به شهروند مجازی و حقیقی ارائه خدمات کنیم؟
ارجائی گفت: از رهگذر فناوری ارتباطات تمی توان به مردم تمامی خدمات با ایجاد اشتغال چندین برابری همراه با کیفیت تحویل داد.
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