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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۹:۵۴

در جریان سفر به ازبکستان؛

«قالیباف» وارد سمرقند شد

«قالیباف» وارد سمرقند شد

رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش، همراه با رئیس مجلس ازبکستان وارد سمرقند شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدباقر قالیباف در ادامه سفر خود به ازبکستان همراه با «اسماعیل‌اف» رئیس مجلس قانون گذاری این کشور وارد سمرقند شد.

سفر هیئت پارلمانی ایران به ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی به سمرقند با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و رفع موانع توسعه صنعتی تورسیم بین ایران و ازبکستان انجام شده است.

گفتنی است، روز گذشته محمدباقر قالیباف با رئیس جمهور ازبکستان و رؤسای مجالس قانونگذاری و سنای این کشور دیدار و گفتگو کرد و در این دیدارها بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی، پارلمانی و توریستی تاکید شد.

کد مطلب 5538081
زهرا علیدادی

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