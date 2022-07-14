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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۲

معاون دانشگاه فرهنگیان:

کشور با کمبود ۷۰ هزار معلم مواجه است

کشور با کمبود ۷۰ هزار معلم مواجه است

بجنورد- معاون دانشگاه فرهنگیان با اشاره به کسری ۷۰ هزار نفری معلم در کشور، گفت: دانشگاه فرهنگیان باید توسعه یابد و به این منظور به همکاری استان‌ها احتیاج داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دلقندی صبح پنج شنبه در نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم به دانشگاه فرهنگیان نگاه ویژه ای دارد و رئیس جمهور با جدیت مسائل این مجموعه را پیگیری می‌کند.

معاون طرح و برنامه دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: طی سال جاری هزار و ۳۰۰ عضو هیأت علمی به دانشگاه فرهنگیان جذب می‌شوند.

وی با اشاره به کمبود شدید هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی، افزود: باید نگاه ویژه ای به این استان شود.

دلقندی بیان داشت: امسال ۴۵ هزار نفر دانشجو معلم وارد آموزش پرورش می‌شوند که ۲۰ هزار نفر ورودی سال ۹۸ دانشگاه هستند.

وی افزود: این افراد با توجه به نیاز کشور، با ۳ سال سابقه تحصیل وارد آموزش و پرورش می‌شوند و باقی تحصیل را همزمان طی می‌کنند.

دلقندی با اشاره به کسری ۷۰ هزار نفری معلم در کشور، گفت: دانشگاه فرهنگیان باید توسعه یابد و به این منظور به همکاری استان‌ها احتیاج داریم.

معاون طرح و برنامه دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: برای توسعه دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته می‌شود.

کد مطلب 5538132

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    نظرات

    • IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
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      پاسخ
      کمبود معلم نتیجه افزایش جمعیت است همین معلمان الان هم همه بیسواد وبی کیفیت هستند

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