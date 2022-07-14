اعتراض فلسطینیان علیه سفر رئیس جمهور آمریکا با ابتکاری نو+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسطینی‌ها همزمان با سفر منطقه‌ای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه که از اراضی اشغالی آغاز شده است، با شیوه‌ای جدید اعتراضات خود را نشان دادند.

وبگاه قدس الاخباریه امروز عکسی را از یکی از خیابان‌های شهر بیت لحم در کرانه باختری منتشر کرده که در آن بر روی یک بیلبورد الکترونیکی، تصویری از شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی به شهادت رسیده از سوی نظامیان صهیونیست نقش بسته است.

در کنار تصویر شیرین ابوعاقله نیز عبارت «عدالت برای شیرین» درج شده است، تا از این طریق صدای اعتراض فلسطینی‌ها علیه جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی به گوش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برسد.

در تصویری دیگر نیز در همین شهر، بر روی بیلبورد الکترونیکی نمایی از نقشه فلسطین که اکثر آن از سوی رژیم صهیونیستی به اشغال درآمده، نقش بسته و در کنار آن نوشته شده است: آقای رئیس جمهور! این همان آپارتاید است!

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از روز گذشته سفر به اراضی اشغالی را آغاز کرده است. وی قرار است پس از دیدارهای مفصل با مقامات رژیم صهیونیستی، ملاقاتی کوتاه با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان در رام الله (مرکز کرانه باختری) داشته باشد. بایدن پس از این دیدار با ترک اراضی اشغالی به عربستان سعودی می‌رود.