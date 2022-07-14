بایدن با محمود عباس در بیت لحم دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سفارت آمریکا در قدس اشغالی امروز (پنج شنبه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فردا جمعه با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیت حم دیدار می‌کند.

بر این اساس، این دیدار در راستای تاکید جو بایدن بر حمایت واشنگتن از راه حل دو دولتی انجام می‌شود.

بنابر اعلام سفارت آمریکا در قدس اشغالی، بایدن پیش از دیدار با ابومازن از بیمارستان ویکتوریا بازدید می‌کند و پس از آن در ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی در مقر ریاست تشکیلات خودگردان در بیت لحم با ابومازن دیدار و گفتگو می‌کند.

براین اساس، دیدار بایدن با ابومازن در ساعت ۱۳ به وقت محلی پایان خواهد یافت و رئیس جمهور آمریکا پس از بازدید از کلیسای المهد در بیت لحم، به فرودگاه این شهر می‌رود و از آنجا به عربستان سعودی عزیمت می‌کند.

گفتنی است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از روز گذشته سفر به اراضی اشغالی را آغاز کرده است. وی قرار است پس از دیدارهای مفصل با مقامات رژیم صهیونیستی، ملاقاتی کوتاه با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان داشته باشد و پس از آن برای دیدار با مقامات سعودی به ریاض برود.