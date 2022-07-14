به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، منابع محلی از تیراندازی مبارزان مقاومت به سمت شهرک صهیونیستنشین کریات اربع در شمال شرقی الخلیل (جنوب کرانه باختری) خبر دادند.
در روزهای اخیر تیراندازی به سمت شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری به طرز قابل ملاحظهای افزایش یافته و این مسئله ترس و نگرانی گسترده صهیونیستها را در پی داشته است. به ویژه اینکه در ساعات آتی قرار است رئیس جمهور آمریکا دیداری با رئیس تشکیلات خودگردان در رام الله (مرکز کرانه باختری) داشته باشد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، قرار است در سفر خود به اراضی اشغالی که از دیروز آغاز شده، پس از دیدار با مقامات صهیونیست با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان نیز دیدار و گفتگو کند.
جو بایدن قرار است در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان مجموعهای از خواستهها را برای ارائه برخی تسهیلات به فلسطینیان مطرح کند که یکی از این خواستهها تحرک و اقدام بیشتر سرویسهای امنیتی تشکیلات خودگردان علیه مبارزان مقاومت در کرانه باختری است.
از سوی دیگر، منابع فلسطینی از درگیری شب گذشته میان فلسطینیها و نظامیان صهیونیست در منطقه العیساویه قدس اشغالی خبر دادند.
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