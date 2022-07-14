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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۹

سردار رضایی اعلام کرد

۶۰ درصد سربازان فراجا بعد از خدمت وارد بازار کار شدند

۶۰ درصد سربازان فراجا بعد از خدمت وارد بازار کار شدند

جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: بیش از ۶۰ درصد افرادی که در فراجا مهارت آموزی را فرا گرفتند بعد از دوران سربازی وارد بازار کار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی صبح امروز در اولین جشنواره سرباز ماهر؛ اشتغال و کارآفرینی گفت: این جلسه بسیار با ارزش است چراکه مزین با نام سرباز است؛ افتخار ما این است که همرزم قهرمان شهید سلیمانی هستیم او سرباز واقعی بود و تمام فنون را داشت، بالاترین فنون این شهید اطاعت از ولی فقیه بود.

وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح افتخار می‌کنند که دو سال میزبان جوانان هستند، گفت: این جوانان در دوران سربازی مهارت‌ها را فرا می‌گیریم و این امر بعد از انقلاب تا کنون سابقه نداشته است.

رضایی بیان کرد: سربازان در تمام مأموریت‌های فراجا سهیم هستند و ناخودآگاه مهارت یاد می‌گیرند، در مرزبانی مهارت فداکاری را یاد می‌گیرند و در طرح‌های نوروزی پلیس مهارت‌های خدمتگزاری را یاد می‌گیرند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: در مجموعه فراجا مانند سایر بخش‌های نیروهای مسلح مهارت آموزی جاری است و بیش از ۵۴ باب کلاس مهارت آموزی و ۲۸ کارگاه آموزی راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۲ هزار و ۱۷۴ کارگاه آموزش مهارت‌های عمومی و تخصصی برگزار شده و هزار و ۹۷۲ استاد کار تربیت شده است، همچنین بیش از ۶۰ درصد افرادی که در فراجا مهارت آموزی را فرا گرفتند بعد از دوران سربازی وارد بازار کار شدند.

کد مطلب 5538194

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