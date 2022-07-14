۶۰ درصد سربازان فراجا بعد از خدمت وارد بازار کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی صبح امروز در اولین جشنواره سرباز ماهر؛ اشتغال و کارآفرینی گفت: این جلسه بسیار با ارزش است چراکه مزین با نام سرباز است؛ افتخار ما این است که همرزم قهرمان شهید سلیمانی هستیم او سرباز واقعی بود و تمام فنون را داشت، بالاترین فنون این شهید اطاعت از ولی فقیه بود.
وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح افتخار میکنند که دو سال میزبان جوانان هستند، گفت: این جوانان در دوران سربازی مهارتها را فرا میگیریم و این امر بعد از انقلاب تا کنون سابقه نداشته است.
رضایی بیان کرد: سربازان در تمام مأموریتهای فراجا سهیم هستند و ناخودآگاه مهارت یاد میگیرند، در مرزبانی مهارت فداکاری را یاد میگیرند و در طرحهای نوروزی پلیس مهارتهای خدمتگزاری را یاد میگیرند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: در مجموعه فراجا مانند سایر بخشهای نیروهای مسلح مهارت آموزی جاری است و بیش از ۵۴ باب کلاس مهارت آموزی و ۲۸ کارگاه آموزی راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۲ هزار و ۱۷۴ کارگاه آموزش مهارتهای عمومی و تخصصی برگزار شده و هزار و ۹۷۲ استاد کار تربیت شده است، همچنین بیش از ۶۰ درصد افرادی که در فراجا مهارت آموزی را فرا گرفتند بعد از دوران سربازی وارد بازار کار شدند.
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