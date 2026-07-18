به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، اصغر فرهادی در جشنواره فیلم سارایوو ۲۰۲۶ که به زودی برگزار میشود، جایزه افتخاری قلب سارایوو را دریافت میکند.
در حالی که فرهادی در این جشنواره حضور مییابد تا این جایزه را دریافت کند، مروری بر آثار او نیز به عنوان بخشی از برنامه «ادای احترام» جشنواره جای گرفته است.
فرهادی ۸ سال پیش ریاست هیئت داوران بخش مسابقه فیلم بلند جشنواره را در سال ۲۰۱۸ برعهده داشت و فیلم «همه میدانند» او در برنامه «هوای آزاد» جشنواره به نمایش درآمد.
جووان مرجانوویچ مدیر جشنواره فیلم سارایوو، گفت: به سختی میتوان اهمیت اصغر فرهادی را برای سینمای جهان نادیده گرفت. مجموعه آثار قابل توجه او به ما یادآوری میکند که عمیقترین درامها اغلب در زندگی روزمره پنهان شدهاند. فیلمهای او پاسخهای آسانی ارائه نمیکنند و به جای آن از ما دعوت میکنند تا دقیقتر نگاه کنیم، با دقت بیشتری گوش دهیم و با پیچیدگیهای زندگی درگیر شویم.
وی افزوود: ما مفتخریم که از بازگشت فرهادی به جشنواره استقبال کنیم و جایزه افتخاری قلب سارایوو را به او اهدا میکنیم.
سی و دومین جشنواره فیلم سارایوو از ۱۴ تا ۲۱ آگوست (۲۳ تا ۳۰ مرداد) ۲۰۲۶ برگزار میشود.
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