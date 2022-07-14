  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

سقوط ۴ کارگر به داخل چاه فاضلاب کارخانه ای در املش

سقوط ۴ کارگر به داخل چاه فاضلاب کارخانه ای در املش

رشت- رئیس اورژانس گیلان با اشاره به سقوط چهار کارگر به چاه فاضلاب کارخانه ای در املش، گفت: مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

دکتر پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه سقوط چهار کارگر در چاه فاضلاب اظهار کرد: این حادثه ساعت ۹ صبح امروز (پنج شنبه) در یک کارخانه تولید قارچ در روستای سوخته کیش رانکوه رخ داد.

وی با بیان اینکه به محض دریافت گزارش حادثه تیم‌های اورژانس به محل اعزام شدند، افزود: در این حادثه چهار مرد ۳۸، ۴۰، ۴۴ و ۵۰ ساله مصدوم شدند،

رئیس اورژانس گیلان با اشاره به اینکه تیم‌های اورژانس اقدامات پیش بیمارستانی را انجام دادند، ادامه داد: مصدومان برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به بیمارستان نیکوکار املش منتقل شدند.

کد مطلب 5538215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی به خیر گذشته خدا رو شکر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها