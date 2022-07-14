سقوط ۴ کارگر به داخل چاه فاضلاب کارخانه ای در املش

دکتر پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه سقوط چهار کارگر در چاه فاضلاب اظهار کرد: این حادثه ساعت ۹ صبح امروز (پنج شنبه) در یک کارخانه تولید قارچ در روستای سوخته کیش رانکوه رخ داد.

وی با بیان اینکه به محض دریافت گزارش حادثه تیم‌های اورژانس به محل اعزام شدند، افزود: در این حادثه چهار مرد ۳۸، ۴۰، ۴۴ و ۵۰ ساله مصدوم شدند،

رئیس اورژانس گیلان با اشاره به اینکه تیم‌های اورژانس اقدامات پیش بیمارستانی را انجام دادند، ادامه داد: مصدومان برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به بیمارستان نیکوکار املش منتقل شدند.