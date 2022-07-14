احتمال اعلام گامهای عادی سازی روابط ریاض-تل آویو طی سفر بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رسانه آمریکایی از احتمال اعلام گام‌های عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی پس از دیدار بایدن با سران عربستان سعودی در جده خبر داد.

بر اساس این گزارش، سه مقام صهیونیست به پایگاه خبری آکسیوس گفتند که انتظار می رود گام های عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل در آخر هفته پس از دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در جده اعلام شود.

آکسیوس نوشت: کاخ سفید می خواهد در جریان سفر بایدن به منطقه درباره نقشه راه عادی سازی بین کشورها و اسرائیل بحث کند. سفر بایدن که روابط دولت وی با پادشاهی سعودی را از سرمی گیرد، از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی حساس محسوب می شود.

در ادامه آمده است: باید یک زمان متعهد شد که عربستان سعودی را در جهان طرد نماید و روابط دو کشور بر سر تعدادی از مسائل از جمله قتل جمال خاشقجی ستون نویس واشنگتن پست تیره شده بود. جامعه اطلاعاتی ایالات متحده محمد بن سلمان را مسئول قتل خاشقجی می داند، ادعایی که عربستان سعودی آن را رد می کند.

آکسیوس افزود: جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اوایل این هفته در نشستی خبری با خبرنگاران تایید کرد که دولت بایدن روی این موضوع کار می کند اما از پرداختن به جزئیات خودداری کرد. سالیوان افزود که سفر بایدن به منطقه آغاز یک روند طولانی در رابطه با عادی سازی روابط بین عربستان واسرائیل خواهد بود.

این پایگاه ادامه داد: یک مقام ارشد اسرائیلی گفت که تصمیمات نهایی در مورد هرگونه عادی سازی تنها پس از دیدار بایدن و مقامات سعودی از جمله محمد بن سلمان اتخاذ خواهد شد و احتمالاً روز شنبه یا از سوی سعودی ها یا بایدن با اجازه عربستان اعلام خواهد شد.

آکسیوس نوشت: دیپلمات ها و نمایندگان ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی و مصر هفته ها بر روی طرحی پیچیده از توافقات، تفاهم نامه ها و نامه هایی کار می کنند که اجازه می دهد توافقی در مورد انتقال دو جزیره راهبردی دریای سرخ از مصر به عربستان سعودی امضا شود. این توافق بر درخواست عربستان برای خروج نیروهای ناظران چند ملیتی به رهبری ایالات متحده مستقر در جزایر و همچنین درخواست اسرائیل از عربستان سعودی برای حفظ آزادی ناوبری برای کشتی‌های اسرائیلی در منطقه متمرکز است.

مقامات اسرائیلی گفتند که مذاکرات بر سر این توافق در مرحله نهایی است و احتمالاً امروز یا فردا به نتیجه خواهد رسید. همچنین توافق جداگانه با عربستان سعودی که به خطوط هوایی اسرائیل اجازه می دهد از حریم هوایی خود برای پروازهای شرق به هند و چین استفاده کنند نیز بسیار نزدیک است.

سه مقام اسرائیلی گفتند که به احتمال زیاد این توافق در جریان سفر بایدن به عربستان سعودی اعلام شود. یک مقام صهیونیست گفت که اسرائیل امیدوار است گام‌هایی که عربستان سعودی در روزهای آینده برمی دارد، آغاز روند عادی‌سازی بین آنها باشد.

وی افزود: ما نمی‌توانیم تصور کنیم که تغییر در منطقه بدون عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی ادامه پیدا کند و به تدریج گام‌هایی را برای رسیدن به این هدف برمی‌داریم.

این در حالی است که آکسیوس اعلام کرد سفارت عربستان در واشنگتن به درخواست این پایگاه برای اظهار نظر در این خصوص پاسخی نداده است.