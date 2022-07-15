اسماعیل شفاعی مدیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح‌های برگزیده یازدهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس گفت: یکی از اهداف برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، ارائه و معرفی آخرین دستاوردها، طرح‌ها در حوزه تخصصی مد و لباس ایرانی - اسلامی است؛ یکی از مشکلات کنونی این است که متأسفانه لباس زیبا، ارزان و عفیفانه در سطح جامعه بسیار کم بوده و حتی دسترسی به این نوع از لباس‌ها در جامعه کنونی بسیار سخت شده است.

وی ادامه داد: طرح‌های قابل نمایش در یازدهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس به صورت کاملاً حرفه‌ای داوری شده و براساس نیاز روز جامعه است. این طرح‌ها نمونه‌ای از لباس‌هایی است که جنبه عفیفانه بودن حجاب را دارد و البته در عین عفیفانه، زیبا بودن کار را به مخاطب منتقل می‌کند؛ تقریباً تعدادی از طرح‌ها در این جشنواره به نمایش درآمده است، قطعاً طرح‌ها بیشتر از اینهاست و فضای کار بیشتری وجود دارد.

مدیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که طرح‌های به معرض نمایش گذاشته شده باید به تولید انبوه برسد. البته نمایش این طرح‌ها در نمایشگاه می‌تواند اولین گام باشد اما گام دوم تولید انبوه طرح هاست و مهم‌تر از گام دوم، گام سوم یا محل عرضه این طرح هاست. ما باید محل عرضه این طرح‌ها را مشخص کنیم.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که متدین‌ها برای تهیه پوشاک و لباس دچار سختی‌هایی هستند؛ چراکه سکوهای عرضه فروش حداقل در حوزه عفاف و حجاب نداریم و یا کم است؛ یکی از کارهایی که باید به طور جدی روی آن کار کنیم، ایجاد سکوهای فروش محصولات حوزه عفاف و حجاب حداقل در مراکز استان‌ها است.

شفاعی گفت: در عین حال که زیبایی و تقریباً مد روز در میان طرح‌ها باید داشته باشیم، بحث عفیفانه بودن برای مان اهمیت دارد. نمایشگاه مد و لباس این اهداف را دنبال می‌کند؛ قاعدتاً شاید کوتاهی‌ها و نقایصی داشته باشد که انشالله سعی می‌کنیم با جمع بندی نظرات آرای مردمی بتوانیم این نقص‌ها را برطرف کنیم.

وی با اشاره به گران بودن برخی از پوشاک و لباس ایرانی - اسلامی گفت: وزارت صمت عضو کارگروه ساماندهی مد و لباس، است و کارگروه این وظیفه را دارد تا در این حوزه گفت و گوهایی با وزارتخانه انجام دهد. قرار است وزارت صمت برای برخی از تولیدکنندگانی که در حوزه عفاف و حجاب در حال فعالیت هستند، تسهیلاتی در قالب گردش سرمایه برای شأن مهیا کند تا این تولیدکنندگان بتوانند آن طرح‌هایی که مورد قبول کارگروه ساماندهی مد و لباس است را به تولید انبوه برسانند و در بحث عرضه هم به این طریق است.

مدیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: در قانون هم پیش بینی شده است که دستگاه‌ها در قالب کمک‌های رفاهی که دارند می‌توانند در کمک هزینه این گونه لوازم به کارکنان خود حداقل تسهیلاتی ارائه کنند. گفت و گوهایی فی مابین کارگروه ساماندهی مد و لباس و وزارت صمت صورت گرفته است و با توجه به اینکه وزارت صمت عضو کارگروه است اما بطور مشخص و مجزا قرار است با آنها وارد تفاهم شویم تا انشالله این موضوع را به یک سامانه برسیم.