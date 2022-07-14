از دستگیری کلاهبردار مسکن مهر تا کشف انبار دپوی برنج

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

استرداد ۳۷ میلیارد ریال به ۴۷۱ مال باخته

سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر گفت: در هفته جاری ۴۷۱ نفر از شهروندانی که به پلیس فتا مراجعه و اظهار کردند بدون اینکه اطلاعات کارت عابر بانک خود را در اختیار فرد دیگری قرار بدهند، مبالغی از وجوه شأن کسر و به حساب سایر افراد انتقال یافته است.

وی با اشاره به اینکه تیم‌های مختلفی از کارآگاهان پلیس فتا مسئولیت پرونده‌ها را بر عهده گرفتند، گفت: در رصد و پالایش اطلاعاتی مشخص شد که این برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان بوده و از طریق کپی کارت بانکی و سرقت داده‌ها و اطلاعات بانکی (فیشینگ) انجام شده است.

این مقام سایبری گفت: کارآگاهان پلیس فتا موفق شدند با مسدودسازی سریع حساب‌های مقصد و ردیابی مبالغ سرقتی ۳۷ میلیارد ریال وجوه کسر شده از حساب ۴۷۱ مال باخته را قبل از خروج از چرخه بانکی با هماهنگی‌های قضائی به مال باختگان مسترد کنند.

رئیس پلیس فتا گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این کلاهبرداری‌ها در دست بررسی است و تاکنون نیز چندین نفر در این خصوص جلب و تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای مسکن مهر

سردار حمید هداوند در توضیح این خبر اظهار کرد: با وقوع کلاهبرداری‌های متعدد از شهروندان با عنوان خرید مسکن مهر در منطقه پردیس، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص کرد، متهم با جعل عنوان پیمانکار مسکن مهر یک واحد مسکونی را به ۱۳ مال باخته فروخته است و با دریافت پول ثمن مورد معامله از محل متواری و از تحویل مورد معامله خودداری کرده است.

جانشین پلیس آگاهی تهران ادامه داد: بنا بر حساسیت موضوع کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با اقدامات گسترده پلیسی مخفیگاه متهم را در شرق تهران شناسایی و با کسب مجوزهای لازم قضائی راهی محل مورد نظر شدند و در یک عملیات منسجم متهم را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری با شگرد جعل عنوان پیمانکار مسکن مهر معترف و کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

سردار هداوند در پایان خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات ادامه دارد.

فروشندگان چک‌های سرقتی

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای اظهار داشت: تیم عملیاتی کلانتری نواب در اقدامات فنی و رصدهایی اطلاعاتی به دست آوردند که فردی در محدوده "ناصر خسرو" به فروش چک‌های سرقتی می‌پردازد که شناسایی و دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با شناسایی هویت مالخر و محل‌های تردد وی، در ادامه سارق چک‌های سرقتی نیز در محدوده محله "نواب" شناسایی شد و به دست آمد متهم بعد از سرقت چک‌ها از داخل خودرو، آنها را با قیمت معینی به مالخر چک‌های به سرقت رفته می‌فروشد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه پس از هماهنگی‌های قضائی هر ۲ متهم در حال خرید و فروش چک سرقتی بازداشت شدند گفت: در بررسی‌های بیشتر از متهمان چند فقره چک مسروقه کشف و متهان به سرقت و خرید و فروش چک مسروقه معترف شدند.

سرهنگ موقوفه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

احتکار ۴ تن برنج لو رفت

سردار حمید هداوند اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق و احتکار کالا و ارزاق عمومی توسط افراد سودجو و دلال، موضوع به صورت ویژه در دستور مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت و یک انبار بزرگ کالا در محدوده محله ابوذر در این راستا توسط مأموران پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی تهران شناسایی شد.

وی افزود: مأموران این پلیس با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی صورت گرفته از این مکان ۴ تن برنج و ۶۰۰ عدد جفت کفش چرم تبریز که توسط مالک انبار احتکار شده بود کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، ارزش کالاهای کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پس از تکمیل پرونده و پی جویی انتظامی متهم به مرجع ذی صلاح معرفی شد.

سردار هداوند از شهروندان خواست، چنانچه اطلاعی از دپوی کالا دارند موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.