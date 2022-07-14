به گزارش خبرگزاری مهر، امروز مراسم تجلیل از دست اندرکاران طرح‌های امنیت اجتماعی و اخلاقی در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ همایش عفاف و حجاب (طرح‌های رعد، کاشف، انضباط اجتماعی، امنیت اماکن و اصناف، اقتدار، امنیت اخلاقی و اجتماعی، ظفر و....) با حضور سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

سردار حسین اشتری در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و معزز انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای عرصه نظم وامنیت، مدافعان حرم، درود و سلام بر روح بلند و ملکوتی امام راحل و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری امام خامنه ای و همچنین عرض تبریک به مناسبت اعیاد مبارک قربان و غدیر گفت: خداوند متعال را شاکر هستیم که در این ایام باشکوه و پربرکت در بین همکاران عزیزی که شبانه روز در حال خدمت رسانی صادقانه و خالصانه به مردم شریف ایران اسلامی هستند، حضور داریم.

وی در ادامه ضمن قدردانی از همکاران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به واسطه اقدامات شایسته و مقتدرانه در برخورد با ناهنجاری‌ها عنوان کرد: انصافاً تمامی همکاران در راستای برقراری نظم و امنیت از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و با اعتقاد و اقتدار پای کار هستند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه اقتدار و رأفت اسلامی توأمان از ویژگی‌های پلیس در تراز انقلاب اسلامی است، گفت: پلیس در راستای وظایف قانونی و مأموریت‌های خود، روزانه در هزاران نقطه با مردم در تماس است و در همه ابعاد در تأمین امنیت جامعه جانفشانی می‌کند.

سردار اشتری با اشاره به عزم و اراده پلیس در برخورد با عوامل ناامنی در جامعه اظهار داشت: مبارزه پلیس با اراذل و اوباش، مفسدان اقتصادی، سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان، مجرمان فضای سایبری و … از اولویت یکسانی برخوردار بوده و همگی در اولویت یک فراجا قرار دارد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کشف بیش از ۱۸۰ تن انواع مواد مخدر و هزاران تن کالای اساسی مردم و دستگیری بیش از ۳۰۰ نفر از اخلالگران عمده در نظام اقتصادی کشور، دستگیری بیش از ۱۴ هزار اخلالگر اقتصادی و اقدام به موقع پلیس در برخورد با معاملات فردایی به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی و محتکران کالاهای اساسی و نیز کشف بیش از ۷۰ درصد از سرقت‌های انجام شده و افزایش قابل توجه احساس امنیت در بین مردم خود مبین اقدامات اقتداری پلیس در تأمین امنیت جامعه است.

حجاب بیانگر هویت ایرانی – اسلامی

این مقام انتظامی با تبریک فرارسیدن هفته "عفاف و حجاب" تصریح کرد: ۲۱ تیرماه که روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است یادآور دلاورمردی و شجاعت زنان و مردانی است که در مقابل اقدام ددمنشانه و دیکتاتوری رضاخان (کشف حجاب) ایستادگی کردند و در مسجد گوهر شاد در خون خود غلطیدند.

سردار اشتری گفت: سابقه عفت و حجاب زنان غیرتمند ایران اسلامی به صدها سال قبل برمی گردد که تبلور آن در انقلاب اسلامی نمود پیدا کرده است؛ مردم عزیز، با فرهنگ و نجیب ایران اسلامی از سال‌های دور تاکنون مقید به حجاب و عفاف بوده و هستند.

این مقام انتظامی ادامه داد: حجاب؛ برای زنان غیرتمند ایران اسلامی گوهر ارزشمندی است و همانطور که پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: مرد از دامن زن به معراج می‌رود، و هزاران شهید گلگون کفن انقلاب اسلامی در دامن پاک زنان و مادران غیور ایرانی تربیت یافته و صاحب جایگاه و منزلت رفیع در نزد آفریدگار خود شدند.

سردار اشتری گفت: حجاب، برای بانوان متدین و مسلمان یک فریضه است این در حالی است که بانوان غیرمسلمان نیز بایستی در جمهوری اسلامی ایران پایبند به قانون باشند و حجاب اسلامی را رعایت کنند همانطور که در برخی دیگر از کشورها بی حجابی قانون است.

فرمانده فراجا خاطرنشان کرد: برخی از کشورها دم از آزادی می‌زنند این در حالی است که به بانوی مسلمان و باحجاب (اشاره به اخراج بانوان باحجاب از دانشگاه، ادارات و …) خدماتی ارائه نمی‌دهند؛ البته ما تعرضی به قوانین آن‌ها نمی‌کنیم اما این کشورها شعار آزادی سر می‌دهند و به آن عمل نمی‌کنند و دایه مهربان‌تر از مادر شده اند و با ادعای شعار آزادی چهره واقعی خود را نشان نمی‌دهند در حالی که عمل آن‌ها در محدودسازی زنان محجبه هویت واقعی غربی‌ها را برملا می‌سازد.

فرمانده کل انتظامی کشور به رعایت حجاب بر اساس قانون در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: برابر قوانین مصرحه، کشف حجاب جرم تلقی شده و مقابله پلیس با ناهنجاری‌های اجتماعی در چارچوب قانون صورت می‌گیرد.

مسئولیت دستگاه‌های مختلف در حوزه عفاف و حجاب

سردار اشتری تاکید کرد: مسئولیت حوزه فرهنگی جامعه و مخصوصاً عفاف و حجاب تنها بر دوش فراجا نبوده و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه شماره ۴۲۷) امروز دستگاه‌های مختلف در کشور در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند در واقع دستگاه‌های مربوطه بایستی پای کار بیایند و به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی با بیان مطالبه گری پلیس از دستگاه‌های مربوطه برای انجام بهینه وظایف خود در حوزه عفاف، حجاب و امور فرهنگی خاطر نشان کرد: زمانی که تمامی اقدامات بر اساس قانون صورت بگیرد قطعاً نتایج اثربخش را در جامعه شاهد خواهیم بود، پلیس در موضوع برخورد با کشف حجاب براساس قانون کار خودش را ادامه می‌دهد.

حمایت قانونی پلیس از آمران به معروف

این مقام ارشد انتظامی کشور با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: پلیس برابر قانون از آمران به معروف حمایت می‌کند.

وی با تاکید براینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، گفت: امروز پلیس در انجام مأموریت‌های ذاتی خود کاملاً جدی و مصمم است و با اشراف و تسلط اطلاعاتی تحرکات معاندان و دشمنان را تحت کنترل خود داشته و اجازه هرگونه جولان به مسببان ناامنی در جامعه و ایادی و عوامل دشمن را نمی‌دهد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه به دستگیری سریع سارقان بانک ملی نیز اشاره کرد و گفت: به لطف و عنایت الهی و تلاش‌های کارآگاهان در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در کمترین زمان ممکن سارقان دستگیر شدند که این امر عزت و افتخاری برای کشور و موجبات خرسندی و خوشحالی مردم عزیز ایران اسلامی شد.

وی ضمن تقدیر و تشکر و دستمریزاد به دست اندرکاران طرح‌های امنیت اجتماعی و اخلاقی گفت: خواهران و برادران عزیز همکار که در این حوزه در حال خدمت رسانی هستند مطمئن باشند که از تمامی اقدامات قانونی آنها حمایت کامل می‌کنیم و از فضاسازی دشمنان و معاندان در این حوزه نگران نیستیم و پرقدرت در مقابل آن‌ها ایستادگی می‌کنیم؛ چون آرامش و امنیت مردم برای ما از هر چیز مهم‌تر است.